Guerra mediática
Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"
La colaboradora de Telecinco ha compartido en redes un mensaje de cariño a Carlo Costanzia con un dardo a su consuegra.
Kevin Rodríguez
Terelu Campos ha decidido continuar su guerra mediática contra Mar Flores y ha doblado la apuesta. La colaboradora de Telecinco ha respondido en redes a un post de Carlo Costanzia padre para lanzar un dardo al rostro de Antena 3.
El italiano compartía en sus redes las declaraciones de su hijo en 'De viernes', mostrándose orgulloso de su madurez: "No sólo he visto a un hijo, sino sobre todo a un hombre que no tiene miedo de admitir sus errores, que ha tenido la fuerza de superarlos y reconstruir su vida".
El mensaje ha contado con multitud de comentarios, pero el de Terelu ha llamado poderosamente la atención: "¡Que bonito Carlo lo que has escrito! Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa de que mis amigos lo quieran y protejan", comenzaba diciendo la presentadora.
Justo después, Campos lanzaba el dardo a la madre de su yerno: "Siento que a alguien le pueda molestar que nos llevemos bien y que seamos familia", sentenciaba. "Gracias a ti y a todos vosotros (...) Familia y amigos entrañables", respondía el italiano.
- Una joven monta un restaurante en un pueblo de Córdoba y toda España reacciona a los precios: 'Menú por 10 euros
- EN DIRECTO | Magno Vía Crucis de Córdoba, minuto a minuto
- Vía Crucis Magno de Córdoba: estos son los días de regreso de las hermandades a sus templos
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren en Córdoba este festivo del 13 de octubre
- El Magno Vía Crucis une a Córdoba y su provincia
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- Comienza la temporada de caza mayor en Andalucía: estas especies se pueden abatir hasta febrero
- Feria de Córdoba 2026: las casetas tendrán que bajar los decibelios y poner solo música tradicional de 13 a 17 horas