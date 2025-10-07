Crespo cruza la pasarela en la Gala 3 de OT 2025 y se asegura dos semanas más en el 'talent'

El cordobés Crespo puede respirar tranquilo tras la tercera gala de OT 2025 donde el joven natural de Lucena fue uno de los escogidos por el jurado para continuar en el talent musical una semana más, lo que le garantiza su permanencia en la Academia durante al menos dos semanas.

Una salvación muy esperada después de que en la gala 2 fuese escogido como uno de los cuatro candidatos a abandonar el concurso para posteriormente ser salvado por los profesores.

Crespo logró el favor del jurado tras su actuación a dúo con Tinho, interpretando 'El Único', de Ca7triel & Paco Amoroso.

Entre los favoritos de OT 2025

Pero antes de cruzar la pasarela, llego el momento de desvelar al nuevo favorito de la semana. Los tres más votados fueron Lucía, el propio Crespo y Téyou. Y de los tres, el título de favorita de la semana, con el 33% de los votos, fue Lucía.

Junto con Crespo, el jurado también pidió que cruzaran la pasarela de forma directa Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille Toledano, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz por sus buenas actuaciones.

Los concursantes a la espera de la decisión del jurado. / PRIME VIDEO

En cuanto a los nominados, el compañero de escenario con Crespo, Tinho fue uno de los señalados por el jurado junto con Laura, Carlos y Max. Los profesores salvaron a Tinho y los compañeros escogieron a Max, dejando como nominados a Carlos y Laura.

Segunda expulsada de OT 2025

La gala 3 también contó con la segunda expulsada de esta edición, que fue Salma, después de que Max fuese salvado con el 58% de los votos de los espectadores.