Los 5 momentos clave del caso Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva: del fallecimiento a las incógnitas en torno al suceso

La noticia de que, 12 años después de la polémica y controvertida muerte del cámara italiano Mario Biondo, la Audiencia de Madrid ha reconocido que el fallecimiento del que fuera marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no haber sido un suicidio ha reabierto un caso que causó una gran conmoción. El fallecido apareció colgado en el salón de su casa de Madrid el 30 de mayo de 2013. En ese momento se desencadenó una guerra entre la viuda y la familia Biondo. Mientras unos hablaban de suicidio, otros lo consideraron asesinato.

Estos son los momentos clave para entender lo sucedido.

Fallecimiento Biondo fue encontrado sin vida el 30 de mayo de 2013 en su domicilio a los 36 años. La asistenta de la casa encontró el cuerpo en el hogar que compartía con la presentadora Raquel Sánchez Silva. El camarógrafo y la periodista se habían conocido en el programa 'Supervivientes' y habían iniciado una relación. El italiano estaba en pijama y ahorcado con un pañuelo de seda cuando hallaron su cuerpo. Aunque el escenario era de suicidio, la investigación privada apuntaba en otra dirección y se comenzó a hablar de un posible asesinato.

Primera exhumación La Fiscalía italiana pidió la exhumación de su cadáver por petición de la familia siete meses después de su muerte y volvieron a interrogar a todos los testigos del caso. También reconstruyeron los hechos y concluyeron que no se podía tratar de un suicidio. No obstante, la Audiencia Provincial cerró definitivamente el caso en junio de 2016 asegurando que se había quitado la vida y no habían encontrado a nadie como posible responsable de los hechos.

Polémica con la viuda Los familiares de Mario Biondo cuestionaron públicamente cómo estaba afrontando el fallecimiento la viuda, Raquel Sánchez Silva. La Audiencia Provincial de Madrid condenó al padre, la madre y la hermana del cámara por haber vejado a la presentadora a través de las redes sociales y tuvieron que pagarle 3.000 euros en concepto de daños morales. En 2023, Netflix estrenó la docuserie Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo', que dejaba constancia de las desavenencias entre la viuda y el clan Biondo. El trabajo contó con el testimonio estrella de la familia del fallecido: su madre, Santina D'Alessandro; su padre, Pippo Biondo, y sus hermanos, Emanuela y Andrea. Sin embargo, después del rodaje, declararon que se sentían engañados porque no sabían que uno de los productores ejecutivos del documental era Guillermo Gómez, representante de Sánchez Silva desde 2011 a 2022, que ofrecía también declaraciones en esta docuserie dirigida por María Pulido.

Segunda exhumación La familia de Biondo consiguió una segunda exhumación en noviembre de 2018 y se practicó la tercera autopsia. Los peritos de la Fiscalía de Palermo certificaron que el marido de Sánchez Silva se quitó la vida voluntariamente. Pero en 2002 un juez de Palermo volvió a cerrar el caso, aunque dejó abierta la sombra de la duda. "Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio", escribió el magistrado Nicola Aiello. No obstante, la causa fue archivada debido a la imposibilidad de continuar con la investigación.