Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- Proyectos millonarios generarán más de 3.300 empleos en Córdoba
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance
- El Ayuntamiento ya tiene empresa para ejecutar la obra de adaptación de la Pérgola como sede municipal de Turismo
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Esperanza para miles de cordobeses
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba