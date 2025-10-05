La próxima semana
Cuatro anuncia el regreso de 'Callejeros', que arranca nueva temporada con un tema de cadente actualidad
El programa se enfrentará a 'Sin gluten', 'Juego de pelotas' y 'La Agencia'
Redacción Yotele
Cuatro estrena la nueva temporada de 'Callejeros' el próximo miércoles a las 23:00 horas, justo después de 'First Dates'.
El programa liderado por Nacho Medina arrancará su nueva tanda de episodios metiéndose en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.
El estreno de 'Callejeros' coincidirá en su franja horaria con el debut de 'Sin gluten', la nueva serie de La 1, así como con 'Juego de pelotas' (Antena 3) y 'La agencia' (Telecinco), lo que augura competencia entre cadenas.
La edición anterior se emitió entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Sus 13 capítulos registraron una media de 545.000 espectadores y un 6,1 % de share.
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- Urbanismo cederá un solar detrás del hospital Quirón para construir una residencia de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Empleo público en Córdoba: el Ayuntamiento convoca plazas para educadores sociales, agentes ejecutivos y mecánicos
- Prisión provisional para el acusado de abusar de una menor en Lucena y para la madre de la niña
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 4 de octubre de 2025
- La patata rellena, una excelencia en Bujalance