Gala 4
'MasterChef Celebrity' vivió doble expulsión en una gala llena de lágrimas
El concurso despidió a Jorge Luengo y Masi Rodríguez
Redacción Yotele
La décima edición de 'MasterChef Celebrity' vivió anoche una gala cargada de tensión, emoción y sorpresas, que culminó con una doble expulsión.
Desde los primeros minutos del programa quedó claro que no sería una noche cualquiera. Los aspirantes compitieron bajo presión en varios retos, desde pruebas de exteriores con ingredientes especiales hasta la tradicional eliminación, donde la batalla por quedarse resultó feroz.
En el momento de la expulsión, Jorge Luengo y Masi Rodríguez abandonaron las cocinas muy emocionados. "Ha sido una experiencia súper bonita", declaró la influencer. "Me gustaría que ganase Mariló o Alejo" se atrevió a pronosticar el mago.
Aunque fue la despedida de Masi la que provocó lágrimas entre sus compañeros. Con estas dos expulsiones, las cocinas quedan ahora con menos concursantes a medida que se va acercando la recta final y la repesca.
- Los inquilinos de la segunda fase de los apartamentos de Sama Naharro de Córdoba ya tienen las llaves de sus pisos
- Este es el calendario de fiestas populares en Córdoba 2026: de la Feria a las Cruces o los Patios
- ¿Cuánto vale un día en la cárcel?
- Rechazado un recurso de la propietaria de los terrenos contra la reforma de la avenida de Trassierra
- Arqueología sentimental de Córdoba
- El rector de la Universidad de Córdoba pide 'el cumplimiento estricto' del modelo de financiación y un nuevo plan de inversiones
- La Virgen de la Sierra de Cabra llega por vez primera a los barrios de Pedro Garfias y de Belén
- Alcolea recrea su batalla más gloriosa