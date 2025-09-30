Fernando Tejero, actor: "MasterChef Celebrity está guionizado, a mí me decían por el pinganillo "dale caña a Loles""

En las últimas horas se ha hecho viral un fragmento de una entrevista para el podcast 'Poco se habla' al actor cordobés Fernando Tejero, que estos días se encuentra promocionando El Cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar. En esa charla el intérprete lanza una acusación directa contra MasterChef Celebrity, el talent culinario de TVE en el que participó en 2016, asegurando que el programa estaba guionizado y que a él mismo le pedían por el pinganillo que adoptara un rol concreto.

Tejero formaba parte de la primera edición de la versión con famosos del concurso, donde llegó a la tercera posición junto a la actriz Loles León. Según relata la productora repartía papeles entre los concursantes para reforzar las tramas televisivas: “había un simpático, un guapo, un borde… y a mí me tocó el papel del borde”. El actor cuenta que incluso recibía órdenes concretas como “dale caña a Loles”, lo que acabó afectándole cuando se emitió el primer capítulo y pudo ver la reacción en redes sociales: “Me dio ansiedad porque lo que se veía no era verdad, yo tengo mi carácter como cualquiera, pero lo montaron de otra manera”.

El cordobés reconoce que tras aquella emisión no quiso volver a ver el programa: “era como Drácula frente a una cruz, pensaba que me iban a arruinar la vida”, expresó con dureza.

No es la primera vez que carga contra el talent show

Las críticas de Fernando Tejero al formato no son nuevas. Un año después de su paso por MasterChef Celebrity, en una entrevista concedida a Cadena SER en 2017, el actor ya dejó claro que la experiencia no había sido positiva: “Es una etapa más de mi vida, pero no la recuerdo ni sigo el programa”.

Tejero explicaba que inicialmente había rechazado la propuesta de la productora porque tras un año de trabajo intenso quería irse de vacaciones con su pareja. Tras insistirle desde el programa y recibir llamadas de compañeras como Loles León o Cayetana Guillén Cuervo, terminó aceptando. Aun así admitía que su primera intuición era la correcta y que debía haber descansado en lugar de aceptar el reto televisivo: “la culpa fue solo mía, fui el único responsable de decir que sí”.

Sobre la imagen que dio en el concurso, marcada por críticas de mal perder y choques con otros participantes, el intérprete aseguró que no le afecta: “la gente tiene que valorar mi trabajo como actor, no lo que aparezca en un programa que está hecho para entretener y donde la mitad de lo que pasa no es verdad”. En esa misma entrevista ya dejó claro que tenía el asunto cerrado: “MasterChef está en el cajón del olvido”.