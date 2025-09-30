El Cordobés, sobre la reconciliación con su padre: “Estaba temblando”

Uno de los episodios más épicos de la prensa rosa española en los últimos años fue, sin duda, el reconocimiento de Manuel Díaz “El Cordobés” por parte de su padre, el mítico torero Manuel Benítez. Una batalla que duraba décadas en los tribunales y que mantuvo en vilo a toda la crónica social hasta que, finalmente, se producía un esperado reencuentro entre padre e hijo.

Ese momento histórico volvía a estar sobre la mesa el pasado sábado en 'Emparejados': el programa de Antena 3 presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido. Allí Manuel Díaz y su mujer, Virginia Troconis, se sentaban a hablar sin filtros de su vida personal y de cómo aquel encuentro marcó un antes y un después en su historia familiar.

“Estaba temblando” en su primer encuentro

Con una sinceridad poco habitual en televisión, El Cordobés recordaba cómo vivía ese primer cara a cara con su padre: “Estaba temblando". Lejos de reproches, Manuel aseguraba que nunca tuvo intención de reclamar nada: “¿Para qué iba a reprocharle nada? No hay tiempo”.

Virginia se eregía como el gran apoyo que siempre ha sido en este proceso y también aprovechaba para hablar de la relación que mantiene con Alba, la hija que Manuel tuvo con Vicky Martín Berrocal, dejando claro que la familia ha aprendido a construir lazos desde el respeto y la naturalidad.

Una noche cargada de emociones y humor

La entrega de 'Emparejados' con El Cordobés y Troconis no solo dejaba confesiones íntimas, también momentos de pura diversión. Ambos se sometieron a la temida Pirámide del picante, donde Joaquín y Susana les lanzaron preguntas de alto voltaje que podían esquivar únicamente a cambio de soportar niveles imposibles de picante.

Además la participación de Almudena Cid con su sección '¿Quién es quién?' ponía a prueba la intuición de todos, mientras el humorista invidente Iván sorprendió con anécdotas tan curiosas como la forma en que había perdido la vista. Y, como cierre, no faltaba la esperada sección 'El beso o cobra', que mantuvo al público pegado a la pantalla hasta el último minuto.