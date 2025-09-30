El cordobés Crespo, en la cuerda floja tras cantar por Abraham Mateo en la Gala 2 de OT 2025

Noche agridulce para el cordobés Crespo en la segunda gala de OT 2025, donde el cordobés estuvo durante unos minutos en la cuerda floja como uno de los cuatro candidatos elegidos por el jurado para abandonar la Academia.

Poco antes del veredicto, el joven de Lucena había subido al escenario junto a María Cruz para interpretar ‘Clavaíto’, de Abraham Mateo y Chanel. Ninguno de los dos convenció al jurado compuesto por el propio Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero. Esta última fue la encargada de comunicar a Crespo que era uno de los propuestos a abandonar la Academia tras solo dos programas del talent show.

Junto a Crespo, el jurado nominó a María Cruz, Max y Salma. Tras unos momentos de espera, Crespo era salvado por los profesores, mientras que María Cruz contó con el voto a favor de sus compañeros, cruzando la pasarela para continuar al menos dos programas más en el concurso. Estas salvaciones que dejaron como nominados a Max y Salma, que se enfrentarán a la expulsión la próxima semana.

Chenoa con los cuatro candidatos del jurado a abandonar la Academia. / PRIME VIDEO

El favorito de OT 2025

Pero antes de las nominaciones, llego el momento de los favoritos. Los tres más votados fueron Olivia, Guille Toledano y Téyou. Y de los tres fue Guille Toledano el que se alzó con el título de favorito, tomando el relevo a Cristina (escogida en la primera gala).

Con Toledano salvado, el jurado propuso que cruzaran la pasarela de forma directa Téyou, Guillo, Cristina, Laura, Claudia, Tinho, Carlos, Olivia, Lucía y Judit.

Primer expulsado de OT 2025

Y llegó el momento de la expulsión, con Iván Rojo y Claudia Arenas como nominados. Las quinielas se cumplieron y el polémico Iván Rojo fue el primer expulsado de la nueva edición del concurso de Prime Video.

El porcentaje de votos no dejó lugar a dudas, ya que un 84% votó a favor de que Claudia Arenas continuara en la Academia. Se marcha así el concursante más polémico de esta edición, cuyos comentarios y declaraciones dentro de la Academia, ha generado un gran revuelo en redes sociales.