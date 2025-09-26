El Cordobés responde a la pregunta de Broncano desde Antena 3: “Casi todos los días”

Este sábado 27 de septiembre a las 22:00 horas, Antena 3 emite una nueva entrega de Emparejados: el programa de prime time presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que cada semana pone a prueba a una pareja famosa. En esta ocasión los protagonistas serán Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virginia Troconis, que se sentarán en el plató para hablar de su historia de amor, sus inseguridades al inicio de la relación y su vida en pareja.

De qué trata Emparejados

El formato combina entrevistas, confidencias y juegos en los que todo se hace en pareja. Además el público que está presente en el plató (formado por cien solteros) también busca encontrar el amor, con un premio final de 10.000 euros y un viaje a Maldivas para quienes logren conquistar a su media naranja. Cada semana la dinámica mezcla emoción, humor y alguna que otra traición en pruebas como la popular fase de 'Beso o cobra'.

La respuesta viral de El Cordobés

En uno de los cortes promocionales del programa, Manuel Díaz aparece respondiendo a una cuestión que ha recordado mucho a las célebres “preguntas de Broncano”, popularizadas por el presentador en La Resistencia y ahora en La Revuelta.

Las preguntas clásicas de Broncano son (¿cuánto dinero tienes en el banco?) y (¿cuántas relaciones sexuales has tenido en el último mes?). A ellas en su último programa añadía una tercera (¿eres más machista o más racista?).

En el adelanto emitido por Antena 3, El Cordobés no se esconde y, al ser preguntado por su vida íntima, responde con naturalidad: “Casi todos los días”.

Qué esperar del programa del sábado

Más allá de esta respuesta que ha levantado titulares, Manuel Díaz y Virginia Troconis compartirán cómo comenzó su historia de amor, las dudas que ella tuvo al inicio de la relación (era once años mayor, divorciado y con una hija) y cómo han construido juntos una vida estable y llena de complicidad.

Con Joaquín y Susana como anfitriones, la entrevista el próximo sábado 27 de septiembre, a las 22:00 horas en Antena 3 promete risas, confidencias y situaciones inesperadas, manteniendo la esencia que ha convertido a Emparejados en una de las grandes apuestas de entretenimiento de Antena 3.