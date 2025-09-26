La cordobesa Margarita Kalifata, una de las reinas de la nueva temporada de ‘Drag Race España’: “Soy el quinto patrimonio de la humanidad”

‘Drag Race España’ regresa este domingo 28 de septiembre a la plataforma atresplayer tras convertirse en un fenómeno viral en su búsqueda de la mejor superestrella drag española a través de una carrera de desafíos.

Una de las doce reinas aspirantes a hacerse con el premio de esta edición es la cordobesa Margarita Kalifata. Natural de Córdoba, Margarita dice proceder de la ciudad más bonita del mundo. “Córdoba cuenta con cuatro patrimonios de la humanidad, y uno más conmigo”. Su nombre viene del barrio marginal que la vio crecer, Las Margaritas; y del Califato, como representación de su ciudad.

Margarita define su drag como juguetona y sex-symbol. Sus referentes son Pamela Anderson (“si fuera andaluza”); y su madre, de la que ha heredado su rubio y los ojos azules. “Quiero que Margarita Kalitafa sea un homenaje a todo lo que mi madre no pudo ser y tenga la fantasía que ella no ha podido tener”, ha declarado en la promoción de la nueva temporada. Tiene que ser la nueva superestrella drag española porque es su sueño y es lo que “va a hacer que siga luchando”.

Doce aspirantes al título

Junto a Margarita Kalifada, el formato televisivo ya ha presentado a las doce concursantes de la temporada: Alexandra del Raval, Dafne Mugler, Denébola Murnau, Eva Harrington, Ferrxn, Krystal Forever, Laca Udilla, La Escándalo, Margarita Kalifata, Nix, Nori y Satín Greco.

En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminadas y conseguir así coronarse como la ganadora. Las reinas se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son las mejores en su campo.

Las concursantes de 'Drag Race España' en una foto promocional. / CÓRDOBA

Cada semana habrá mini retos y maxi retos que pondrán a prueba todas sus capacidades. El final de cada capítulo siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores ‘looks’ según la categoría semana.

El encargado de valorar los avances de las concursantes será un jurado que vuelve a estar formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking; mientras que Supremme de Luxe es la presentadora del programa.

Cada capítulo del concurso contará con un jurado invitado, que en el primer programa es la cantante Amaia.

Novedades de la edición

Los responsables del formato aseguran que la nueva temporada ser “más grande que nunca”. Prueba de ello es el premio, que pasa de los 30.000 euros de las pasadas ediciones a 50.000 euros. Pero no será el único giro de esta edición que vivirán las protagonistas de ‘Drag Race España’. En esta quinta temporada, el talent show contará con una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

Fenómeno internacional

Con 17 temporadas a sus espaldas, 33 premios Emmy y varias ediciones especiales, ‘RuPaul’s Drag Race’, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Francia, Italia, Alemania, México, Brasil o Suecia.