Virginia Troconis (45 años) sobre su remedio para la caída del cabello: "He notado muchísimo la diferencia"
"La caída es natural y reversible y yo desde que le he dado más importancia al cuidado de mi pelo he notado muchísimo la diferencia".
Los meses de otoño siempre vienen acompañados de un fenómeno que muchas personas temen: la caída del cabello. El cambio de estación, el estrés acumulado y los ritmos de vida acelerados hacen que la melena pierda fuerza y que la caída se note más de lo habitual. En este contexto Virginia Troconis (45 años) ha querido compartir con sus seguidores la experiencia personal que está viviendo con este tema.
En su cuenta de Instagram ha confesado que no está sola en esta batalla: "Si sientes que se te está cayendo el pelo más de la cuenta no estás sola y yo tengo la solución". Reconoce que no ha sido un camino fácil pero asegura que ha merecido la pena: "La caída es natural y reversible y yo desde que le he dado más importancia al cuidado de mi pelo he notado muchísimo la diferencia".
Troconis ha contado que desde hace un tiempo sigue una rutina marcada por un complemento alimenticio específico: "Así que durante tres meses más este complemento alimenticio que acelera el crecimiento le da fuerza y vitalidad a mi pelo y va a formar parte de mi rutina diaria". En su publicación la venezolana no solo mostró confianza en el proceso, también dejó claro que se toma en serio este objetivo: "Nuevo ciclo, mismo objetivo: que no se me caiga ni uno más y me crezca en condiciones".
Con un tono cercano y motivador,LANZABA un mensaje directo: "Empezamos otra ronda de ANACAPS Reactiv de Ducray, porque el pelo no se va a fortalecer solo. Crecimiento, fuerza. Vamos con todo".
