Sonia Moldes reaparece en televisión y promete desmentir a Alessandro Lequio en '¡De viernes!' tras sus palabras sobre Mar Flores

El plató de '¡De viernes!' se prepara para una noche cargada de revelaciones y tensiones. La gran protagonista será Sonia Moldes, expareja de Alessandro Lequio entre 1997 y 1999, que regresa a la televisión para ofrecer su versión sobre las polémicas fotos que en su día publicó Interviú y desmontar, según promete, el relato del aristócrata acerca de su relación con Mar Flores. La empresaria compartirá cómo vivió aquellos años de exposición mediática y su vínculo con uno de los hombres más mediáticos del país.

El programa también pondrá el foco en Mar Flores, con una nueva polémica: el supuesto malestar que habría provocado en la modelo el reciente posado de su expareja Carlo Costanzia junto a Terelu Campos, Alejandra Rubio y su hijo Carlo. '¡De viernes!' ofrecerá la versión de primera mano de la propia Mar, que no ha dudado en pronunciarse sobre este gesto.

No será el único momento de impacto. Catorce meses después de su distanciamiento público, Maite Galdeano se reencontrará con su hijo Cristian Suescun en el plató. El joven, que culpa a Kiko Jiménez del alejamiento con su hermana Sofía, acudirá por primera vez al programa para contar los motivos de esa ruptura familiar. Madre e hijo hablarán también de los rumores de infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro, en un relato que podría poner en riesgo la estabilidad de la pareja que forman Sofía y Kiko.

Además, '¡De viernes!' acogerá la primera entrevista televisiva en directo de Elia Muñoz, hija de Julián Muñoz, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte del exalcalde de Marbella. Acompañada de su madre, Maite Zaldívar, repasará imágenes inéditas de la entrevista póstuma que su padre concedió a Santi Acosta y recordará cómo afrontó la enfermedad y los episodios más complicados de la familia.

La mesa de debate tampoco faltará en la noche de Telecinco. José Carlos Montoya se unirá a Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Marta Peñate y Yola Berrocal para comentar imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars', con el objetivo de desgranar la última hora del reality más exigente de la televisión.