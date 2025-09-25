Este es el nuevo concurso de televisión donde van a participar El Cordobés y Virginia Troconis

Tras el buen sabor de boca que dejó su paso por 'El Desafío' y la reciente sustitución de Bertín Osborne como presentador en Canal Sur, Manuel Díaz El Cordobés vuelve a la televisión, esta vez acompañado de su mujer: Virginia Troconis. El matrimonio será protagonista en la segunda temporada de 'Emparejados', el programa de Antena 3 presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

¿Cuándo y dónde ver 'Emparejados' con Manuel Díaz y Virginia Troconis?

La cita será este sábado a las 22:00 horas en Antena 3, dentro del prime time. El programa mantiene la misma esencia que en su estreno: entrevistas, juegos y pruebas en pareja, siempre con un toque de humor y complicidad. Cada semana una pareja de famosos se convierte en el centro de atención y comparte confidencias personales con el público.

Qué pasará en el programa

En esta ocasión Manuel Díaz y Virginia Troconis abrirán su corazón y hablarán de los inicios de su relación. La venezolana ha confesado que al comienzo tuvo dudas por la situación del torero: “Era once años mayor que yo, divorciado y con una hija… al principio me dio miedo”.

Joaquín y Susana vam a acompañar al matrimonio en un recorrido lleno de anécdotas, confidencias y también risas. El formato no solo se centra en la entrevista, sino que añade dinámicas como la famosa fase de Beso o cobra, donde la tensión y el humor se combinan a partes iguales.

Un concurso que busca sorprender

Emparejados no es solo un programa de parejas famosas. En el plató también hay cien solteros divididos en dos gradas enfrentadas, que intentan encontrar el amor mientras siguen las historias de los invitados. Entre los premios para los concursantes se encuentran 10.000 euros en metálico y un viaje de ensueño a Maldivas, lo que aumenta la emoción en cada entrega.

