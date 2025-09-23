Así fue la celebrada actuación del cordobés Crespo en la Gala 1 de ‘OT 2025’ con ‘Mariposas’

El cordobés Javi Crespo, natural de Lucena, se confirmó este lunes como uno de los principales concursantes de ‘OT 2025’ en la primera gala del talent show gracias a su interpretación del éxito ‘Mariposas’, de Marc Seguí & Pablo Alborán, cantada a dúo con Guille Toledano.

Los dos jóvenes brillaron sobre el escenario, sellando su continuidad en la Academia una semana más y cosechando buenas críticas tanto del jurado, como de los profesores y especialmente el público.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos seguidores del concurso dejaron mensajes de entusiasmo hacia el dueto.

La favorita y los nominados de la gala 1

Fue una noche de interpretaciones a dúo que comenzó con la interpretación conjunta de 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena. Tras las actuaciones, llegó el momento de desvelar el favorito de la primera gala de Operación Triunfo 2025.

Los tres más votados fueron Guille Toledano –compañero de actuación de Crespo-, Cristina y Judit. Finalmente, fue Cristina la que se alzó como favorita de la gala y obtuvo la salvación automática.

Tras ella, el jurado decidió que cruzaran la pasarela de forma directa María Cruz, Tinho, Guille Toledano, Lucía Casani, Carlos, Salma, Crespo, Guillo Rist, Olivia, Laura y Téyou por sus buenas actuaciones.

Primeros nominados de 'OT 2025' / PRIME VIDEO

En el banquillo de los nominados se quedaron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros a Max, quedando nominados para la próxima

La otra cara de la moneda la vivieron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max, que al escuchar que les dejaban en duda no pudieron reprimir las lágrimas. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros hicieron lo propio con Max. Por lo que los que se quedaron nominados fueron Claudia Arenas e Iván Rojo.