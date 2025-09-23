Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OPERACIÓN TRIUNFO

Así fue la celebrada actuación del cordobés Crespo en la Gala 1 de ‘OT 2025’ con ‘Mariposas’

El joven de Lucena garantiza su continuidad en la Academia gracias a su interpretación de la canción de Marc Seguí & Pablo Alborán a dúo con Guille Toledano

Javi Crespo cruzando la pasarela de 'OT 2025'

Javi Crespo cruzando la pasarela de 'OT 2025' / PRIME VIDEO

María Roso

El cordobés Javi Crespo, natural de Lucena, se confirmó este lunes como uno de los principales concursantes de ‘OT 2025’ en la primera gala del talent show gracias a su interpretación del éxito ‘Mariposas’, de Marc Seguí & Pablo Alborán, cantada a dúo con Guille Toledano. 

Los dos jóvenes brillaron sobre el escenario, sellando su continuidad en la Academia una semana más y cosechando buenas críticas tanto del jurado, como de los profesores y especialmente el público.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos seguidores del concurso dejaron mensajes de entusiasmo hacia el dueto.

La favorita y los nominados de la gala 1

Fue una noche de interpretaciones a dúo que comenzó con la interpretación conjunta de 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena. Tras las actuaciones, llegó el momento de desvelar el favorito de la primera gala de Operación Triunfo 2025.

Los tres más votados fueron Guille Toledano –compañero de actuación de Crespo-, Cristina y Judit. Finalmente, fue Cristina la que se alzó como favorita de la gala y obtuvo la salvación automática.

Tras ella, el jurado decidió que cruzaran la pasarela de forma directa María Cruz, Tinho, Guille Toledano, Lucía Casani, Carlos, Salma, Crespo, Guillo Rist, Olivia, Laura y Téyou por sus buenas actuaciones.

Primeros nominados de 'OT 2025'

Primeros nominados de 'OT 2025' / PRIME VIDEO

En el banquillo de los nominados se quedaron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros a Max, quedando nominados para la próxima

Noticias relacionadas y más

La otra cara de la moneda la vivieron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max, que al escuchar que les dejaban en duda no pudieron reprimir las lágrimas. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros hicieron lo propio con Max. Por lo que los que se quedaron nominados fueron Claudia Arenas e Iván Rojo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents