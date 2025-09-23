OPERACIÓN TRIUNFO
Así fue la celebrada actuación del cordobés Crespo en la Gala 1 de ‘OT 2025’ con ‘Mariposas’
El joven de Lucena garantiza su continuidad en la Academia gracias a su interpretación de la canción de Marc Seguí & Pablo Alborán a dúo con Guille Toledano
El cordobés Javi Crespo, natural de Lucena, se confirmó este lunes como uno de los principales concursantes de ‘OT 2025’ en la primera gala del talent show gracias a su interpretación del éxito ‘Mariposas’, de Marc Seguí & Pablo Alborán, cantada a dúo con Guille Toledano.
Los dos jóvenes brillaron sobre el escenario, sellando su continuidad en la Academia una semana más y cosechando buenas críticas tanto del jurado, como de los profesores y especialmente el público.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos seguidores del concurso dejaron mensajes de entusiasmo hacia el dueto.
La favorita y los nominados de la gala 1
Fue una noche de interpretaciones a dúo que comenzó con la interpretación conjunta de 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena. Tras las actuaciones, llegó el momento de desvelar el favorito de la primera gala de Operación Triunfo 2025.
Los tres más votados fueron Guille Toledano –compañero de actuación de Crespo-, Cristina y Judit. Finalmente, fue Cristina la que se alzó como favorita de la gala y obtuvo la salvación automática.
Tras ella, el jurado decidió que cruzaran la pasarela de forma directa María Cruz, Tinho, Guille Toledano, Lucía Casani, Carlos, Salma, Crespo, Guillo Rist, Olivia, Laura y Téyou por sus buenas actuaciones.
En el banquillo de los nominados se quedaron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros a Max, quedando nominados para la próxima
La otra cara de la moneda la vivieron Claudia Arenas, Judit, Iván y Max, que al escuchar que les dejaban en duda no pudieron reprimir las lágrimas. Los profesores salvaron a Judit y los compañeros hicieron lo propio con Max. Por lo que los que se quedaron nominados fueron Claudia Arenas e Iván Rojo.
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Encargadas dos obras complementarias a la urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste por más de dos millones
- Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido
- La Universidad de Córdoba incorporará en su oferta el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
- Comienza la obra para transformar La Viñuela en una avenida ajardinada y peatonal