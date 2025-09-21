Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación

'Bailando con las estrellas' emitió anoche su segunda gala en Telecinco. El programa, que obligó a Jesús Vázquez a interrumpir la gala para dar una última hora de 'Supervivientes', también dejó a todos con la boca abierta por el beso de Anabel Pantoja a su maestro de baile.

A la sobrina de Isabel Pantoja le tocó defender un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Además, la influencer se enfrentaba durante su actuación a su primer porté, algo que le ha traído por el camino de la amargura durante los ensayos.

En la gala, La exconcursante de 'Supervivientes' ejecutó bien el porté, pero dejó a todos con la boca abierta cuando, al final de la actuación, besó a Álvaro Cuenca, su pareja de baile. Después, Anabel ha explicado que el momento fue fruto de su emoción y euforia por haber conseguido realizar el baile correctamente.