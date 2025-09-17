División de opiniones
Francia ignora la presión de RTVE y confirma su participación en Eurovisión a pesar del genocidio en Gaza
RTVE aprueba retirar a España de Eurovisión si participa Israel
Redacción Yotele
Eurovisión 2026 se enfrenta a la mayor crisis de su historia. El certamen, que se celebrará en Viena el próximo mes de mayo, está en entredicho después de que España - tal y como aprobó este martes RTVE - , Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos hayan confirmado que no acudirán al festival si Israel participa en él.
Esta decisión de los países llega después de que la situación en Gaza haya traspasado límites insostenibles, con la ONU declarando las actuaciones que allí está llevando a cabo el Gobierno de Netanyahu como genocidio.
Sin embargo, el festival ha recibido hoy un balón de oxígeno para su próxima edición. La cadena pública francesa ha hecho oficial su participación en Eurovisión 2026 a través de un comunicado, ignorando la presión de España y los otros 4 países, y a pesar del genocidio en Gaza.
"France Télévisions se complace en confirmar su participación en Eurovisión 2026 el 16 de mayo en Viena, junto a otros medios de servicio público miembros de la UER.El grupo reafirma su apoyo a la creación musical, a los artistas y a este evento único.", reza el escrito.
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Cuatro detenidos y varios heridos trasladados al hospital tras una reyerta en el centro de Córdoba
- Córdoba salda su deuda con Julio Anguita y la estación de trenes ya lleva su nombre
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Ninguna aerolínea solicita vuelos internacionales desde el aeropuerto de Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados