VÍDEO | El cordobés Javi Crespo entra en la Academia de ‘OT 2025’ con ‘El merengue’, de Manuel Turizo

Era una de las apuestas seguras de la nueva edición de Operación Triunfo y así se confirmó en la Gala 0 que elegía a los 16 concursantes de esta temporada entre 18 finalistas. El cordobés Javi Crespo, natural de Lucena, es uno de los integrantes de la Academia de ‘OT 2025’, tras conseguir el pase por la selección del jurado.

Crespo destacó en la primera gala del ‘talent show’, emitido por Prime Video, con su interpretación de ‘El merengue’ de Manuel Turizo y Marshmello; si bien no fue la primera elección del jurado y tuvo que esperar a una segunda deliberación para entrar en la primera selección de 14 concursantes. “Merecía el pase directo”, comentaron algunos de sus fans tras la primera criba del jurado.

Estos son los 16 concursantes de ‘OT 2025’

Así, tras las 18 actuaciones de los aspirantes, el jurado dio el pase directo a Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max y Téyou.

Tras una segunda deliberación, el jurado eligió a otros ocho concursantes: Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho y Laura Muñoz. El número 15, escogido por los profesores, fue para María Cruz.

Esto dejó a Sam, Iván Rojo y Quique en manos de la decisión del público, que finalmente escogió a Iván Rojo como concursante número 16.

Concursantes de 'OT 2025' / PRIME VIDEO

Así es Javi Crespo, concursante de ‘OT 2025’

Crespo no es un desconocido para la televisión y los ‘talent show’ musicales. De hecho, este joven de 21 años ganó en 2022 la edición de La Voz, concurso de Atresmedia, en el que tuvo a Antonio Orozco como coach, y un año antes participó en la versión infantil del concurso ‘La Voz Kids’.

Ahora, el joven tiene la oportunidad de participar en uno de los ‘talent show’ más reconocidos en el panorama musical y de la televisión que este año celebra el 25º aniversario de la primera edición. Aquella de la salieron artistas como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, que repite como maestra de ceremonias en la nueva edición de Prime Video.