Este es el cordobés ‘ganador’ que aspira a entrar en la Academia de 'OT 2025'

Empieza la cuenta atrás para el comienzo de uno de los ‘talent show’ más esperados. La Academia de Operación Triunfo abre sus puertas este lunes 15 de septiembre en una nueva temporada, la segunda, que será emitida por Amazon Prime Video tras el éxito viral que supuso la recuperación del formato por parte de esta plataforma en 2023.

Y al igual que ocurriera entonces con Álex Márquez, un cordobés aspira a ser uno de los concursantes de la nueva edición del concurso de talentos. Se trata de Javi Crespo, natural de Lucena, que ha sido seleccionado como uno de los 18 finalistas que aspira a hacerse con una de las 16 plazas de concursantes que serán seleccionados en la Gala 0 del certamen.

Ganador de ‘La Voz’

Crespo no es un desconocido para la televisión y los ‘talent show’ musicales. De hecho, este joven de 21 años ganó en 2022 la edición de La Voz, concurso de Atresmedia, en el que tuvo a Antonio Orozco como coach, y un año antes participó en la versión infantil del concurso ‘La Voz Kids’.

Ahora, el cordobés tiene la oportunidad de entrar en uno de los concursos más míticos del panorama nacional, que este año celebra además el 25º aniversario de la primera edición. Esa de la que salieron artistas como David Bisbal, David Bustamante o Chenoa, que repite como maestra de ceremonias en la nueva edición de Prime Video.

Los 18 finalistas

La convocatoria de 2025 de Operación Triunfo ha contado con más de 11.500 aspirantes en los castings realizados por toda la geografía española, donde se preseleccionó a 83 aspirantes de los que finalmente han quedado 18 finalistas.

Imagen promocional de 'OT 2025' / PRIME VIDEO

Estos son los 18 aspirantes a entrar en la Academia de OT2025:

Olivia, 19 años, Madrid

Guillo Rist, 23 años, Barcelona

Salma de Diego, 19 años, Alicante

Martín "Tinho", 21 años, A Coruña

Claudia Arenas, 19 años, Alicante

Sam, 29 años, Las Palmas

María Cruz, 24 años, Las Palmas

Max, 24 años, Premiá de Mar (Barcelona)

Lucía Casani, 19 años, Valencia

Guille Toledano, 23 años, Guadalajara

Téyou, 28 años, Cantabria

Javi Crespo, 21 años, Córdoba

Laura Muñoz, 20 años, Navarra

Carlos, 23 años, Albacete

Judit, 19 años, Barcelona

Iván Rojo, 23 años, Valladolid

Cristina, 18 años, Sevilla

Quique, 21 años, Madrid

Nuevo jurado

El programa, que será emitido por Amazon Prime Video, contará con un jurado compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero. Además, la dirección de la Academia estará a cargo de Noemí Galera.

Entre las novedades de la nueva edición destaca que el programa saltará por primera vez el charco, y se emitirá en directo en Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.