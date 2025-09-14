En 'Bailando con las estrellas'
Anabel Pantoja lloró en su primer baile con una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija"
La sobrina de Isabel Pantoja se enfrentó a su primer reto con la canción de Karol G, 'Si antes te hubiera conocido'.
Kevin Rodríguez
Anabel Pantoja volvió anoche a formar parte de un programa de Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja fue una de las concursantes de 'Bailando con las estrellas' y acabó la primera gala con llanto después de bailar una canción muy especial para ella: "Es la canción de mi hija", comentó.
La andaluza subió al escenario en compañía de su maestro de baile, Álvaro Cuenca para enfrentarse a una salsa al ritmo de 'Si antes te hubiera conocido', una de las canciones de más éxito de Karol G. Pero además, es una canción muy especial para ella, como así desveló durante el programa: "La canción salió cuando yo estaba de siete meses", explicó la influencer que añadió que le ponía este tema a su hija cuando aún estaba embarazada.
La volaración del jurado ha sido muy positiva para Anabel. "Se nota que lleva el arte en las venas", le dijo Gorka Márquez. "se nota que lleva el arte en las venas", añadió Julia Gómez Cora.
Finalmente, Pantoja se hacia con 26 puntos del jurado y con un elogio de Pelayo Díaz: "A mí me gustas así, sin complejos, tengo muchas esperanzas puestas en ti".
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Una incidencia en la red ferroviaria causa retrasos en 32 trenes entre Madrid y Córdoba
- Piden cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora del área de Infraestructuras
- Ya se conocen los premiados en la Gala del Comercio de Córdoba 2025: estas son las empresas y personas reconocidas
- Estas son las procesiones del fin de semana en Córdoba: horarios y recorridos
- Feria del Valle de Lucena: tradición y mucha fiesta durante todo el día