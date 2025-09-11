Antena 3 desvela la fecha de estreno de 'La Voz', que llega sustituyendo a Sonsoles Ónega

Antena 3 desvela con antelación la fecha de estreno de la nueva temporada de 'La Voz'. La cadena pone a Malú, Mika, Sebastián Yatra y Pablo López a buscar la mejor voz del país desde el próximo viernes 19 de septiembre a las 22:00 horas. Antes, este mismo viernes, Sonsoles Ónega se desdobla para conducir el nuevo especial de 'Hablando en plata', que lleva por nombre 'Volver a empezar'.

Esta nueva edición, que volverá a estar presentada por Eva González, los coaches volverán a contar con los superbloqueos. Ahora que ya saben del valor de este poder son mucho más estrategas a la hora de usarlos. Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

También tendrán la posibilidad de darle una segunda oportunidad a uno de los talents. En la fase de Audiciones a Ciegas, los coches podrán elegir a un talent con el que no se dieron la vuelta para que vuelva a presentarse en otra de las galas con un nuevo tema musical. Además, El Mando volverá a dar grandes momentazos con la playlist elaborada por los coaches.

A toda esta mecánica se incorporarán novedades inéditas en el programa para hacer mucho más emocionante la competición y la lucha entre los coaches por hacerse con los mejores talents.

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

Por último, 'La Voz' ha preparado un reto a 3 concursantes que no fueron seleccionados durante el casting: subir al escenario del talent show sin previo aviso, sin tiempo para ensayar, sin banda y en acústico. Una actuación totalmente improvisada que deberán aceptar o rechazar en el momento. Si deciden enfrentarse al reto, para los coaches se tratará de una Audición a Ciegas habitual. Es decir, si alguno de ellos pulsa el botón, el aspirante pasará automáticamente a formar parte del equipo correspondiente, convirtiéndose en concursante oficial de esta edición.