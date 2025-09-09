José Luis Ábalos responde en 'Todo es mentira' a la entrevista de su exmujer: "Ha construido un relato repugnante"

José Luis Ábalos ha hablado este martes con Risto Mejide en 'Todo es mentira' después de la polémica generada por la participación de su exmujer, Carolina Perles, en 'El precio de la corrupción'. El exministro aseguró que no suele ver programas de televisión, pero que en esta ocasión no le quedó más remedio: “Me pareció mal en todo. Yo no sería capaz de hablar de ninguna expareja y menos de la madre de mis hijos. Sé los motivos que le han llevado a hacerlo, una oferta económica y tentadora por lo que es fácil sucumbir a algo así”.

Ábalos reveló que también recibió una invitación para intervenir en el documental, pero la rechazó por estar pendiente un proceso judicial: “Entiendo que hay un proceso en fase de instrucción. Si hay algo que decir, hay que hacerlo en el Tribunal. La ley establece que en esta fase hay que mantener la información para no intoxicarla y aquí se ha hecho un juicio paralelo”.

El socialista negó que el testimonio de Perles fuese el que más temía, aunque sí reconoció que era el que más le dolía: “Lo normal es hacerlo ante el Tribunal. Yo no le temo, pero me duele porque tengo dos hijos y sin duda esto les afecta”. En su opinión, el documental tenía “un cerco evidente”, donde incluso “sale uno de los investigados para blanquear su figura y poder culpabilizar a otro”.

El exministro criticó con dureza que se haya generado lo que considera una condena anticipada: “Se ha construido un relato repugnante que parece que tengo una condena antes de que ocurra nada. Más allá del morbo que se me quiera imputar, está el derecho de la persona. No pido privilegios, solo respeto a los derechos fundamentales”. También defendió su papel en el ámbito personal: “En el proceso de su enfermedad me entregué totalmente”.