Fue de los mejores toreros, estrella de la televisión y ahora vuelve a lavar coches: la nueva profesión de Manuel Díaz 'El Cordobés'

La vida de Manuel Díaz El Cordobés no ha sido precisamente un camino fácil: Criado en circunstancias complicadas y con una infancia marcada por la ausencia de su padre, el mítico Manuel Benítez, a base de mucho trabajo, constancia y carácter consiguió llegar a lo más alto en el mundo del toreo.

Ese esfuerzo titánico no solo le llevó a triunfar en las plazas de toros, sino que también le permitió obtener algo que parecía imposible: el reconocimiento público de su progenitor.

Alejado ya de los ruedos, Díaz ha sabido reinventarse y convertirse en un personaje muy querido dentro de la televisión española. En los últimos años ha consolidado su papel como colaborador, mostrando una cara más cercana y familiar. En TardeAR (el programa de Telecinco en el que participa) ha compartido con la audiencia tanto recuerdos amargos como los momentos más felices de su vida: la llegada al mundo de su hija Alba o su boda con Virginia Troconis, por ejemplo.

Y aunque parecía que poco podía sorprender después de tantos capítulos vitales, lo cierto es que Manuel Díaz ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta. Durante la emisión más reciente de TardeAR, Frank Blanco anunciaba que tenían preparado “un regalo muy especial”. Minutos después los espectadores vieron al extorero vestido con un mono de trabajo, una indumentaria que ya daba pistas de lo que iba a suceder.

La sorpresa no tardaba en llegar: El Cordobés estrenará en el programa una sección muy personal en la que volverá a los orígenes de su vida laboral. Manuel Díaz se pondrá de nuevo al frente de un lavadero de coches, tal y como hizo cuando apenas tenía 16 años.

La diferencia es que ahora lo hará delante de las cámaras y acompañado de invitados famosos, a los que entrevistará mientras lava sus vehículos.

Él mismo lo reconoció con emoción: «La verdad es que nada que ver esta etapa con la de mi adolescencia. Me ha traído muy buenos recuerdos de aquella época. Fue duro, nada que ver con mi presente».

Unas palabras que reflejan el contraste entre aquellos años en los que se ganaba apenas 3.000 pesetas a la semana (y sobrevivía gracias a las propinas) y la estabilidad actual que disfruta. Sobre lo que cobrará por esta nueva faceta televisiva prefirió no dar detalles, lo que provocó la risa en plató.