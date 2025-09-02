Manuel Amago, último sereno de la capital: "Yo gané más que El Cordobés gracias a las propinas"

Madrid se ha quedado sin su último sereno. Con la muerte, en la noche del martes del asturiano Manuel Amago Fuertes (Cangas del Narcea, 1928-Madrid 2025) desaparecen los testimonios vivos de un oficio que estaba prácticamente monopolizado por asturianos en la capital y, de manera especial, por cangueses.

Siete de cada diez serenos eran naturales de este concejo. Manuel Amago tardó en retirarse. Aunque el oficio desapareció de formar oficial en 1986, este cangués no se jubiló hasta mucho tiempo después. En 20210, los vecinos del barrio de Salamanca colocaron una placa en recuerdo suyo en una de las calles que solía vigilar, siempre dispuesto a abrir el portal al vecino que se lo requiriese. En una entrevista que le hizo en 2017 el programa “De lo más natural” de Radio Nacional de España (RNE), este cangués confesaba que si volviera a nacer, trabajaría como sereno. El oficio le dio muchas satisfacciones. Personales: “Conocí a la alta alcurnia”. Y, como estaba en una de las mejores zonas de Madrid, también económicas: “Yo gané más dinero que el Cordobés con las propinas que me daban. Me tocó el premio gordo con esa gente”, admitía.

Amago contaba así algunos aspectos de su vida laboral en aquella entrevista para RNE: “Empecé a trabajar en el año 1950. Estuve toda la vida junto con la alta alcurnia de todos los lados: jueces, fiscales, marqueses… Llevaba desde la calle Doctor Gómez Ulla hasta la Avenida de los Toreros. Conocí a mucha gente. A las hijas de Alcalá Zamora les estuve abriendo la puerta a unos 40 años por lo menos. Le abría la puerta a todo el mundo que me llamaba. Les acompañaba y les abría: todavía tengo ahí, escondida debajo de la cama, una caja de llaves que no puedo casi ni levantar”.

Aquel trabajo y aquellas rondas nocturnas, siempre con el chuzo en ristre (el palo armado característico del oficio por si algún malhechor de desmandaba) le dieron a Manuel Amago la oportunidad de conocer a muchas figuras de entonces. “En Doctor Gómez Ulla, número ocho primero izquierda, vivía Fernando Herrero Tejedor (ministro-secretario general del Movimiento con Franco y fiscal del Supremo entre 1965 y 1975). Le abría la puerta todas las mañanas. Un día me dice: ‘Mira, este es mi secretario, no le coja ninguna propina que ya se la daré yo’. Y luego el fiscal me dio 200 pesetas de aguinaldo en 1959, que entonces era mucho dinero. Al secretario lo llamaba yo ‘el de la gabardina blanca’. Nunca trajo un abrigo ni nada, siempre la gabardina blanca. Aquel secretario era Adolfo Suárez, que luego sería presidente del Gobierno”. La abría la puerta y también lo trató: “Un día estaba yo en la esquina de Gómez Ulla con Manuel Becerra, lo vi venir y le dije (a Adolfo Suárez): ‘¿Tomamos un café?” Y me dice: ‘Venga, invito yo’. Y nos fuimos a tomar un café a la vuelta de la esquina, en un bar que el dueño llamaba Herminio. Y allí estuve sentado con Adolfo Suárez, en Alcalá 40”.

Aquel trabajo y aquellas rondas nocturnas, siempre con el chuzo en ristre (el palo armado característico del oficio por si algún malhechor de desmandaba) le dieron a Manuel Amago la oportunidad de conocer a muchas figuras de entonces. “En Doctor Gómez Ulla, número ocho primero izquierda, vivía Fernando Herrero Tejedor (ministro-secretario general del Movimiento con Franco y fiscal del Supremo entre 1965 y 1975). Le abría la puerta todas las mañanas. Un día me dice: ‘Mira, este es mi secretario, no le coja ninguna propina que ya se la daré yo’. Y luego el fiscal me dio 200 pesetas de aguinaldo en 1959, que entonces era mucho dinero. Al secretario lo llamaba yo ‘el de la gabardina blanca’. Nunca trajo un abrigo ni nada, siempre la gabardina blanca. Aquel secretario era Adolfo Suárez, que luego sería presidente del Gobierno”. La abría la puerta y también lo trató: “Un día estaba yo en la esquina de Gómez Ulla con Manuel Becerra, lo vi venir y le dije (a Adolfo Suárez): ‘¿Tomamos un café?” Y me dice: ‘Venga, invito yo’. Y nos fuimos a tomar un café a la vuelta de la esquina, en un bar que el dueño llamaba Herminio. Y allí estuve sentado con Adolfo Suárez, en Alcalá 40”.