Cristina Saavedra deja 'laSexta Noticias' tras 19 años para afrontar nuevos proyectos

Cristina Saavedra ha puesto fin a su etapa en 'laSexta Noticias' después de casi dos décadas en la cadena, según ha desvelado Vertele. La periodista, que se incorporó en 2006 y desde 2012 estaba al frente de la edición de las 20:00h, ha decidido cerrar esta etapa de mutuo acuerdo con la dirección de informativos para afrontar nuevos proyectos profesionales.

La decisión llega coincidiendo con el arranque de la nueva temporada televisiva. Desde ahora, Rodrigo Blázquez, que se sumó al informativo nocturno en 2023 como presentador y director, asumirá en solitario la conducción de 'laSexta Noticias 20h'.

Saavedra formaba parte del equipo original de presentadoras de laSexta junto a Helena Resano, Mamen Mendizábal y Cristina Villanueva. Tras la salida de Mendizábal y Villanueva, solo Resano permanece actualmente en pantalla.

Nacida en A Coruña en 1975 y licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Saavedra inició su carrera en TVG y debutó en Antena 3 antes de pasar a laSexta. En su trayectoria recibió reconocimientos como la Antena de Oro en 2016 y se convirtió en un rostro muy vinculado a la cadena, hasta el punto de aparecer interpretándose a sí misma en series como 'Un paso adelante' o 'La casa de papel'.