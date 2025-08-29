Así es la nueva vida de Montoya: deja los platós de televisión para cumplir su sueño

José Carlos Montoya, más conocido simplemente como Montoya, se ha convertido en uno de los personajes más comentados del último año.

Su paso por realities como La isla de las tentaciones o Supervivientes 2025 le ha conferido una popularidad que, lejos de ser sencilla de gestionar, ha terminado pasándole factura. Después de haber pasado un tiempo de silencio y retiro voluntario, el joven de Utrera ha reaparecido con un mensaje claro: su prioridad ahora es la salud mental y su verdadera pasión, la música.

Después de la intensa exposición televisiva, Montoya tomaba la decisión apartarse de los focos y de las redes sociales. Según él mismo dijo en público le hacía falta frenar y desconectar del ritmo frenético que le rodeaba: “Necesitaba desconectar de tanta fama y de tanto revuelo”. Durante varias semanas optó por el anonimato, refugiándose en su familia y en su ciudad natal, con el objetivo de recuperar la calma y la alegría que lo caracterizan.

Ese parón le permitía reencontrarse consigo mismo y en sus últimas apariciones, ya más tranquilo, ha dejado claro que no piensa hipotecar su bienestar por ningún contrato ni programa de televisión. En sus redes sociales, donde suma cerca de 700.000 seguidores, lo resumía con una frase que se ha convertido en su declaración de intenciones: “Todo llega. Pero mi paz emocional no se negocia”.

Aunque se mantiene alejado de los platós, Montoya ha reaparecido poco a poco en eventos puntuales. Uno de los momentos más comentados fue su presencia en La Velada del Año organizada por Ibai Llanos en Sevilla, donde se le vio sonriente y arropado por sus seguidores. También ha participado en iniciativas solidarias, recibiendo muestras de cariño que han reforzado su decisión de volver con calma y sin prisas.

Eso s, hay un tema sobre el que guarda silencio: su relación con Anita Williams. Tras el tenso final que ambos vivieron en la última gala de Supervivientes, Montoya ha preferido no pronunciarse. Ella, en cambio, sí reconoció que aún siente cosas por él, aunque también confirmó que no tienen contacto. Él, fiel a su nueva filosofía de vida, ha optado por no alimentar rumores ni polémicas.

La música, su verdadera meta

Pero si algo define esta nueva etapa es la apuesta firme de Montoya por la música. Lo suyo no es un capricho repentino: desde pequeño mostró devoción por el cante, actuando primero en bares, fiestas familiares y más tarde en algunos tablaos flamencos de Sevilla. Incluso compartió escenario con artistas de la talla de La Húngara y participó en programas de Canal Sur.

Bajo el nombre artístico DMontoya, llegó a presentar temas propios y hasta sorprendió a la audiencia de El Chiringuito de Jugones cantando su single “Vaya tela con la manuela”. Más recientemente, se atrevÍa con La gambita, un tema viral inspirado en un meme de su paso por LIDLT, que arrasó en redes sociales.

Ahora, sin embargo, parece dispuesto a dar un paso más serio en su carrera artística. En sus últimas publicaciones aparece en un estudio de grabación y ha compartido unas líneas que muchos ya interpretan como parte de su próximo lanzamiento: “Ya sé que el tiempo es quién juzga / cuando todos hablan tan solo callo / en cada silencio hay un motivo / para empezar hoy de nuevo”.