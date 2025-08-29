Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tirando de humor

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

El nuevo copresentador de Directo al grano en TVE, responde con humor y cuando le recuerdan que su sueldo sale del dinero público.

Gonzalo Miró

Gonzalo Miró / RTVE

Kevin Rodríguez

Madrid

El inesperado fichaje de Gonzalo Miró por TVE para copresentar el nuevo espacio de análisis político Directo al grano, junto a Marta Flich, ha levantado polémica, pero también alguna sonrisa por una curiosa reacción sobre su remuneración.

Durante una intervención en la Cadena COPE, donde mantiene su presencia en El Partidazo, el colaborador fue objeto de bromas por la doble condición de recibir su sueldo tanto en la radio como en la televisora pública. Joseba Larrañaga fue el primero en tirar de humor: “Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces”, comentó. A lo que Miró respondió con un guiño: "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?".

La broma continuó con Larrañaga sugiriendo que su sueldo en TVE proviene de sus propios compañeros de tertulia. Miró, sin perder el tono jocoso, replicó: "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña".

Más allá del sentido del humor, Miró no escondió sus ganas por asumir este nuevo reto televisivo. Declaró sentirse con mucha “ilusión” ante el proyecto, al que desea “estar a la altura”. Además, este fichaje ha significado el cierre de su etapa como colaborador en distintos programas de Atresmedia.

Por último, el nuevo presentador de TVE ha desvelado que ya ha recibido peticiones para entrar en su programa: "He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
  2. La hija del fallecido en Almedinilla: 'Eran amigos de toda la vida, nunca podríamos haber imaginado que haría algo así
  3. Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
  4. Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos
  5. La compra de viviendas a tocateja sigue al alza en Córdoba y ya se paga al contado una de cada tres
  6. Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
  7. Abre al tráfico la tercera y última fase de la obra de la avenida de Trassierra
  8. El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año

UPA exige a la Junta medidas urgentes frente al avispón oriental en las colmenas

UPA exige a la Junta medidas urgentes frente al avispón oriental en las colmenas

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

HITMAN World of Assassination en iOS: Informe de compatibilidad, características y misiones del Agente 47

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

La carrera Ruta de la Miel abrirá el 1 de septiembre las inscripciones: aquí puedes adquirir uno de los 1.650 dorsales

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

El PSOE responsabiliza a Moreno de tener dos especialistas en salud mental para 80.000 vecinos del Guadiato y Los Pedroches

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

El Gran Wyoming prepara un regreso explosivo de 'El intermedio', que traerá una gran novedad por su 20 aniversario

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla que abre la puerta al traslado de menores

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico

¿Cómo saber si un flamenquín de Córdoba es falso?: así describen los expertos al auténtico
Tracking Pixel Contents