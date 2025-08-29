Begoña Villacís y Susana Uribarri: incorporaciones de impacto para reforzar a Sonsoles Ónega en las tardes de Antena 3

Sonsoles Ónega se pone al frente de la nueva temporada de 'Y Ahora Sonsoles' a partir del próximo lunes 1 de septiembre a las 17:00 horas. Y no lo hará sola, la presentadora ha preparado dos incorporaciones de impacto para reforzar su liderazgo antes de la llegada de Joaquín Prat a la franja vespertina.

Begoña Villacís, la expolítica de Ciudadanos y Susana Uribarri, mánager, son los nuevos fichajes del programa junto a la periodista Carmen Ro. Todas ellas aportarán pluralidad y frescura en cada tarde y convivirán con voces consolidadas ofreciendo análisis, reflexión y entretenimiento desde distintas perspectivas, con el estilo propio y cercano que caracteriza al formato.

En esta nueva etapa, el espacio seguirá siendo una ventana abierta a lo que ocurre dentro y fuera de nuestro país, con un gran equipo de reporteros que acercará al espectador las noticias y protagonistas allí donde se generan. Además, las entrevistas exclusivas continuarán ocupando un lugar central, dando voz a personajes relevantes de la actualidad, a rostros conocidos y a testimonios únicos.

La promoción de la nueva temporada lleva semanas emitiéndose por todos los medios de Atresmedia con una espectacular Sonsoles Ónega al ritmo ‘Grease’ y su icónica escena ‘Summer Nights’. En la grabación también han participado rostros del programa como Roberto Brasero, Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

'Y Ahora Sonsoles' cerró en junio su tercera temporada alzándose como el magacín más visto de la televisión con un 10,5% de audiencia media en sus tres horas de duración.