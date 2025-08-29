Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 28/08/2025

La 1 lidera la noche con Almodóvar, arrasa por la mañana gracias a 'La hora' y 'Mañaneros' y acierta con 'La vuelta'

'La encrucijada' mejora en Antena 3 con un 8,8% y 11,4% en sus dos capítulos de estreno

Audiencias / LA 1

Redacción Yotele

Madrid

La 1 de TVE lideró anoche de nuevo el prime time, esta vez gracias a Almodóvar con la película 'Madres paralelas', que anota un buen 11,1% y 745.000 espectadores.

En segundo lugar queda 'La encrucijada', que mejora levemente marcando un 8,8% y 11,4%. La tercera posición es para 'El rival más débil, que se despide con un 7,4% y 477.000 seguidores, seguidos de 'El Taquillazo' de laSexta (6,2%) y 'Mis raíces' (5,2%).

Además, la pública celebra su buen día gracias al rendimiento de 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros', que vuelven a liderar la mañana y a la emisión de 'La vuelta' que consigue buenos datos en la sobremesa.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 9,5% y 888.000 / 11,7% y 1.078.000

Somos cine: Madres paralelas: 11,1% y 745.000

Antena 3

El Hormiguero: 9,8% y 893.000

La encrucijada: 8,8% y 600.000 / 11,4% y 474.000

Telecinco

First Dates: 9,8% y 884.000

El rival más débil: 7,4% y 477.000

Cuatro

Viajeros Cuatro: 3,5% y 308.000 / 6,6% y 603.000

Mis raíces: 5,2% y 358.000

laSexta

laSexta Noticias: Especial: 3% y 237.000

El Intermedio: 4,6% y 426.000

El Taquillazo: El fuego de la venganza: 6,2% y 348.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 339.000 / 6,1% y 557.000

El cine de La 2: 3,2% y 276.000

Documentos TV: 1,6% y 92.000

LATE NIGHT

Antena 3

La encrucijada: 5,1% y 113.000

Telecinco

El rival más débil: 7,6% y 263.000

La 1

Somos cine: Dolor y gloria: 8,9% y 245.000

Cuatro

Madres: Desde el corazón: 3,7% y 143.000

El desmarque: 2,5% y 48.000

laSexta

Cine: Inmune: 3,8% y 74.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14% y 1.165.000

Yas verano: 11% y 754.000

Pasapalabra: 21,4% y 1.529.000

La 1

La vuelta: 11,8% y 946.000/ 12,1% y 986.000 / 10,1% y 748.000

Valle Salvaje: 10,2% y 723.000

La promesa: 12,7% y 840.000

Malas lenguas: 6,4% y 419.000

Aquí la tierra: 8,2% y 598.000

Telecinco

Tardear: 9,4% y 719.000

El diario de verano: 8,9% y 575.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 589.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 416.000

Más Vale Tarde: 6% y 403.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,1% y 402.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 302.000

La 2

Eurobasket: Georgia - España: 6,1% y 500.000

Grandes Documentales: 3,4% y 246.000

Malas lenguas: 3,6% y 234.000 / 4,8% y 348.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12% y 294.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 801.000

La ruleta de la suerte: 21,8% y 1 589.000

La 1

La Hora de La 1: 16,9% y 268.000

Mañaneros 360: 14% y 430.000 / 8,3% y 661.000

laSexta

Aruser@s: 13,3% y 125.000 / 16% y 315.000

Al Rojo Vivo: 7% y 247.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,8% y 187.000

Vamos a ver: 11,4% y 317.000 / 9,1% y 605.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 11.000 / 1,6% y 27.000 / 1,9% y 38.000

En boca de todos: 5,2% y 163.000

La 2

El Cazador: 2,8% y 116.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,1% y 1.861.000

Telediario 1: 12,2% y 1.083.000

Informativos Telecinco 15H: 8,9% y 789.000

laSexta Noticias 14H: 7,4% y 584.000

Noticias Cuatro 1: 5,9% y 429.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,4% y 1.615.000

Telediario 2: 10,4% y 865.000

Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 649.000

laSexta Noticias 20H: 5,6% y 384.000

Noticias Cuatro 2: 4,4% y 297.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,4%), La 1 (11,1%), Telecinco (8,6%), laSexta (5,9%), Cuatro (4,8%), La 2 (3,7%).

Mes: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,4%), Telecinco (8%), laSexta (5,5%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

TEMAS

