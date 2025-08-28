En el Parlamento
El PP pide a RTVE el cese de Sarah Santaolalla por "insultar a millones de españoles"
El principal partido de la oposición considera que es incompatible recibir dinero público y tener este tipo de actitudes
Kevin Rodríguez
El Grupo Popular en el Congreso ha exigido este miércoles a la Corporación RTVE que ponga fin a la colaboración de la analista Sarah Santaolalla después de que ésta calificara de “idiotas” a millones de españoles durante una intervención en el programa 'Mañaneros' emitido el 26 de agosto.
Según los populares, resulta “incompatible” que una colaboradora que percibe remuneración pública “insulte a millones de ciudadanos”, y denuncian que el presentador del espacio no exigiera una rectificación inmediata. Además, recuerdan que en otra intervención, en el programa 'Malas Lenguas', Santaolalla se refirió al Partido Popular como “inútiles mentales y laborales”.
En un comunicado, el Grupo Popular considera que estos hechos se suman a lo que califican como “manipulación” en RTVE durante el verano, citando ejemplos como la presencia de cargos políticos presentados como ciudadanos anónimos, la contratación de periodistas afines a la izquierda y la repetición de argumentarios del Gobierno en programas informativos.
En este sentido, los de Feijóo han registrado en el Congreso más de una decena de preguntas dirigidas a RTVE. Entre ellas, solicita información sobre las fechas de participación de Santaolalla, los honorarios percibidos por sus colaboraciones y las medidas que la dirección de la Corporación piensa adoptar para evitar expresiones ofensivas en la televisión pública.
Por último, la formación también cuestiona la emisión de rótulos como “Incendios PP: ¿estrategia Dana 2.0?”, y pide explicaciones sobre si estos contenidos respetan los principios de imparcialidad exigidos a un medio público financiado con fondos estatales.
- Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
- La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
- El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año
- Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
- Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
- Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
- Crimen de Almedinilla: 'Le pegó dos tiros sin pararse a nada
- Vox denuncia que los vecinos de Huerta de la Reina siguen esperando soluciones a la 'inseguridad' y 'abandono' del barrio