De Pilar Rubio y Sergio Ramos a Virginia Troconis y El Cordobés: la larga lista 'separaciones anunciadas' antes de Kiko RIvera e Irene Rosales

El reciente anuncio de divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sorprendido a propios y extraños. Tras más de una década de relación y dos hijas en común, la pareja confirmaba lo que durante meses habían intentado mantener en silencio: el final de su matrimonio.

La noticia ha abierto de nuevo un debate que ya es recurrente en la crónica social, y es que, al igual que ha ocurrido con ellos, muchas parejas famosas han sido objeto de rumores de crisis, separaciones y reconciliaciones. Algunas terminaron confirmando la ruptura, otras lograron desmentirla con hechos.

Pilar Rubio y Sergio Ramos

La mudanza del futbolista a México fue la que disparó toda todas las alarmas: mientras Ramos fichaba por el Sevilla en 2023 y luego probaba suerte en tierras mexicanas, Pilar Rubio seguía instalada en Madrid con sus hijos. El detalle de no aparecer juntos en ciertos actos públicos disparó las especulaciones de crisis pero los dos se encargaron de desmentirlo con gestos claros: Ramos le dedicaba unas emotivas palabras a su mujer el pasado San Valentín, mientras que ella aseguraba en entrevistas que “Madrid y México están a un paso”.

Ana Soria y Enrique Ponce

Desde el inicio de su relación, la pareja ha estado en el punto de mira. En 2024 se habló de una posible crisis, pero lo cierto es que este verano de 2025 Ana Soria y Enrique Ponce celebran ya cinco años juntos desde que su historia salió a la luz en 2020. Viven entre Almería, Madrid y la finca La Cetrina en Jaén, donde disfrutan de planes familiares y del contacto con la naturaleza. Aunque en algún momento se apuntó a la posibilidad de boda para este mismo año, de momento no hay novedades confirmadas, y quienes los conocen aseguran que siguen felices y disfrutando de su vida en común.

El Cordobés y Virginia Troconis

En este caso más que rumores de separación, lo que hubo fueron interpretaciones erróneas en redes sociales. Virginia Troconis compartió imágenes con Alba Díaz, hija del torero, lo que algunos medios leyeron como un gesto “raro”. Sin embargo lo cierto es que la pareja sigue adelante, reforzando la imagen de familia unida. A diferencia de otros matrimonios famosos, los comentarios de crisis no pasaron de ser ruido mediático sin fundamento.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

El chef sorprendió a todos cuando dijo en una entrevista: “Sí, nos hemos separado”. Sin embargo el propio contexto y el tono irónico de la frase generaron más dudas que certezas. Pedroche, por su parte, alimentó el misterio con mensajes crípticos en redes, aunque después se supo que había vuelto a vivir con sus padres mientras avanzaba su segundo embarazo. Hasta la fecha ninguna confirmación oficial de ruptura, pero el episodio muestra cómo una declaración ambigua puede multiplicar titulares en cuestión de horas.

Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio

En este caso los rumores no eran simples especulaciones. Tras dos años de relación, la pareja anunció su separación en 2024. Rebeca lo confirmó en un mensaje público en redes sociales, pidiendo respeto y asegurando que, pese a todo, se seguirían considerando familia. Los medios recogieron la versión de que detrás podría haber habido una infidelidad, aunque el actor nunca se pronunció directamente sobre ello.

Raúl Prieto y Joaquín Torres

El arquitecto y el productor televisivo pusieron punto final a su relación después de once años juntos y dos de matrimonio. La ruptura, confirmada hace unos meses, fue calificada como un “golpe duro” para ambos. Poco después, Prieto fue fotografiado acompañado por un médico, lo que avivó la idea de que ya habría comenzado una nueva etapa en su vida sentimental.

Gerard Piqué y Clara Chía

El exfutbolista y su pareja también fueron protagonistas de titulares que hablaban de una ruptura inminente. Sin embargo, lejos de confirmarlo, ambos reaparecieron juntos en Barcelona para acallar especulaciones. Incluso la propia Clara, en una breve intervención telefónica, negó los rumores. A día de hoy, continúan juntos pese a la presión mediática.

Elisabeth Reyes y Sergio Sánchez

La ex Miss España y el futbolista confirmaron a principios de 2025 que estaban en trámites de divorcio tras varios meses de crisis. Una separación que, según publicaciones del corazón, se venía gestando desde hacía tiempo y que finalmente se hizo oficial.