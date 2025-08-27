Decisión fulminante sobre el domicilio familiar de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No podía más"

La noticia ha sorprendido a medio país: Kiko Rivera e Irene Rosales, tras once años de relación y nueve de matrimonio, han confirmado su separación. Lo han hecho a través de un comunicado difundido en redes sociales donde el hijo de Isabel Pantoja ha hablado de un “cierre de capítulo con gratitud” y de la apertura de “otro con esperanza”. Palabras que reflejan la dureza de una decisión tomada, según ambos, con respeto y pensando en lo más importante: sus dos hijas, Ana y Carlota.

La ruptura se conocía oficialmente este miércoles, aunque en los programas de televisión y revistas del corazón ya se venía especulando con una crisis. Finalmente ha sido el propio DJ quien lo ha confirmado, asegurando además que no acudirá a televisión para sacar partido de su vida privada y que solo quiere empezar a adaptarse a su nueva realidad.

Una de las incógnitas tras la noticia era qué ocurriría con la vivienda que compartían en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Según ha revelado la revista Semana y ha recogido el programa 'Vamos a ver', Kiko Rivera ya habría abandonado el domicilio familiar este martes, llevándose sus pertenencias en una furgoneta. Irene en cambio, permanece en la casa junto a sus dos hijas.

Fuentes del entorno aseguran que la pareja llevaba meses de convivencia complicada, con vidas prácticamente separadas bajo el mismo techo: “Me dicen que esta separación lleva varios meses y que la decisión se tomó hace tiempo”, explicaba el periodista Pepe del Real, apuntando que pese a seguir viviendo juntos la relación estaba rota desde hacía bastante.

Las razones detrás de la marcha

No hay terceras personas de por medio, según confirman colaboradores y cercanos a la familia. Lo que sí ha trascendido es que Irene habría necesitado en los últimos años más apoyo y espacio personal y que Kiko no supo responder a esa demanda. Eso llevó a la sevillana a ampliar su círculo de amistades y a comenzar una vida más independiente.

Marisa Martín Blázquez lo resumía de forma clara: “Irene Rosales decidió tirar la toalla porque no podía más”. Una frase que retrata la situación límite a la que habría llegado la pareja, después de meses difíciles y decisiones pospuestas hasta el final del verano.

Tanto Kiko como Irene coinciden en lo esencial: sus hijas. Ambos remarcan que ellas son y seguirán siendo el motor de sus vidas, la prueba del amor que compartieron y el vínculo que los mantendrá unidos de por vida: “Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación”.