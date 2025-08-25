Manuel, hijo de 'El Cordobés' y Virginia Troconis, pega el estirón y supera a su padre en estatura

La familia de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ siempre ha sido una de las más seguidas dentro de la prensa del corazón en España. Su matrimonio con Virginia Troconis: estable y duradero, lo ha convertido en un referente de pareja ejemplar dentro del panorama mediático.

A esto se suma la relación cordial que el diestro mantiene con su expareja, la diseñadora Vicky Martín Berrocal y con la hija que ambos tienen en común, Alba Díaz (muy popular en redes sociales).

Pero el clan familiar no se queda ahí: en la casa de los Díaz Troconis han crecido también Manuel y Triana, los hijos que el torero tiene con Virginia. Muy discretos y alejados del foco mediático cada vez que aparecen en redes sociales despiertan gran interés, ya que su exposición pública es muy reducida en comparación con la de su hermana Alba.

El estirón del hijo de Manuel Díaz

Este verano las publicaciones de la familia han sorprendido a muchos. En primera instancia porque se ha visto a todos juntos disfrutando de unos días en Cádiz, luego alojándose en el Hotel Victoria Gran Meliá de Mallorca y más tarde en Marbella, ciudad que consideran “su casita de vacaciones”. Y segundo porque en una de esas fotos familiares ha habido un detalle que no ha pasado desapercibido: Manuel, el hijo mayor, ya ha superado en altura a su padre.

Con 21 años recién cumplidos, Manu (como le llaman en casa) mide más que los 1,73 m del diestro. En la imagen compartida en Instagram se aprecia perfectamente la diferencia, algo que ha llamado la atención de los seguidores del torero. Muchos han comentado lo rápido que ha crecido y cómo el pequeño de la casa se ha convertido ya en todo un hombre.

Aunque durante su infancia tuvo su momento de coquetear con los capotes, Manu no decidió no seguir la senda taurina de su padre y se dcantó otro camino y hoy está centrado en sus estudios de Arquitectura en Madrid.