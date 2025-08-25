Bertín Osborne llama "padre a la fuga" a Manuel Benítez tras presentar en público a su hijo con Gabriela Guillén y Manuel Díaz le responde

Uno de los momentos más recordados de la prensa rosa en España fue, sin duda, cuando Manuel Benítez reconocía públicamente a su hijo Manuel Díaz El Cordobés. Después de décadas de lucha y distanciamiento padre e hijo conseguían afianzar lazos en febrero de 2023, con la mediación clave de Virginia Troconis.

Desde entonces su relación ha dado un giro de 180 grados y hoy en día están más unidos que nunca pero en el imaginario colectivo permanece intacta aquella pugna que simbolizaba durante años la ausencia de un padre en la vida de su hijo.

Tanto es así que ahora Bertín Osborne ha recurrido a este ejemplo para situarse en el discurso sobre su propia paternidad. El presentador acaba de dar un paso muy mediático: posar en la portada de la revista ¡Hola! con David: el hijo que tiene en común con Gabriela Guillén.

Un gesto que ha desatado comentarios y polémica, no solo por el debate de si ha existido o no un pago económico por la exclusiva (él lo niega tajantemente, mientras que Guillén afirma que sí se ha cobrado “en beneficio del niño”), sino también por las palabras del cantante comparándose con otros famosos.

Manuel Díaz reacciona la comparación de Bertín Osborne con su padre

“No soy un padre a la fuga y he hecho lo que no hizo Julio Iglesias o Manuel Benítez El Cordobés”, ha asegurado Bertín en su entrevista, en referencia al camino que siguieron ambos artistas con sus respectivos hijos.

Las declaraciones no han tardado en llegar a oídos de Manuel Díaz El Cordobés, hijo del emblemático torero cordobés y compañero de Osborne en la televisión (que, además, fue quien tomó el relevo del programa El show de Bertín). Y su respuesta lejos de avivar la polémica, ha sido conciliadora y con un tono amable: “No he visto nada de Bertín últimamente. Pero vamos, que Bertín es un fenómeno y seguramente va a salir todo de lujo”.

Además Díaz se mostraba satisfecho con el paso que ha dado el cantante al reconocer y mostrar públicamente a su hijo David: “Claro que sí, como debe ser”, apuntaba ante los micrófonos dejando claro que aplaude la decisión del presentador.