Iker Casillas, al límite tras el último escándalo: "Hago lo que me da la gana"

La vida privada de Iker Casillas está en el punto de mira tras su ruptura con Sara Carbonero en 2021. Desde entonces, el exguardameta del Real Madrid ha sido relacionado con varias mujeres, entre ellas la actriz Ana Onieva, la intérprete María José Camacho, la periodista Ana Quiles, la modelo Ana Martín, la actriz de cine para adultos Claudia Bavel o Claudia Montes, conocida por ser Miss Asturias en 2017.

La última mujer en estar relacionada con Casillas ha sido la colombiana Juliana Pantoja. Según 'TardeAR', la relación empezó de manera virtual, pero luego tuvieron distintas citas en ciudades como Sevilla, Málaga y su localidad natal, Navalacruz. También, han estado en Nueva York, y ahora se encuentran juntos en Colombia.

Casillas no ha compartido en ningún momento que esté con ella en este viaje, pero la colombiana sí ha publicado fotografías en las que aparece disfrutando del verano con él. Unas imágenes que están en boca de todos.

Pilar Vidal, colaboradora de 'Espejo Público', comentó que "desde que se separó de Sara Carbonero, el portero no ha tenido ninguna relación seria". Sobre el nuevo romance, desveló que "la Pantoja es una chica jovencita, acaba de terminar la carrera de psicología, y él ha viajado hasta allí, lo que no se sabe es si se conocían de antes o no".

Tras todo el revuelo que se está generando, el de Móstoles ha decidido salir públicamente a desmentir, de nuevo, este romance. Lo ha hecho en el programa 'TardeAR' a través de unas declaraciones a Leticia Requejo.

El ex del Real Madrid ha señalado que "no quiero ser parte de todo esto ni de la farándula. ¡Os pido que me dejéis en paz!". Aparte, ha dejado claro que "estoy soltero" y "hago lo que me da la gana".

También, ha bromeado diciendo que "sí me voy de viaje... me iré con amigos y amigas, porque lo que no voy a hacer es irme con cuatro mapaches y seis koalas". Por último, sentenció que "me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna".