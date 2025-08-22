Triste noticia
Muere Javier Cid, colaborador de Sonsoles en Antena 3 y referente del periodismo y la defensa del colectivo LGTBIQ+
El carismático periodista de El mundo era un veterano de la profesión, en la que combinó la prensa escrita con la radio y la televisión.
Redacción Yotele
El mundo de la comunicación recibe una de las noticias más tristes del verano. Javier Cid, periodista de 'El mundo' y colaborador de 'Y ahora, Sonsoles' y 'laSexta xplica', ha fallecido con tan solo 46 años, según han adelantado diferentes compañeros de profesión en redes sociales. El magacín de vespertino de Antena 3 le ha dedicado unos emotivos minutos al final de su edición de este viernes, con una emocionada Pepa Romero despidiéndole para siempre.
Según parece, el comunicador fue hallado muerto este viernes en su domicilio, situado en el madrileño barrio de La Latina. Se desconocen las causas exactas de su muerte, si bien en alguna ocasión había contado en televisión que había tenido que pasar por el hospital.
Dedicado al periodismo desde su juventud, se convirtió en un referente por plantear temas tanto de entretenimiento como de calado social, estando siempre especialmente volcado y sensibilizado con los contenidos dedicados al colectivo LGTBIQ+. EN ELABORACIÓN.
