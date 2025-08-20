Exclusiva YOTELE
Chelo García-Cortés y Lydia Lozano rompen con la productora de 'Sálvame' y rechazan volver a TEN tras el fracaso de 'La familia de la tele'
Ambas colaboradoras se desligan de 'No somos nadie', la nueva versión de 'Ni que fuéramos' que prepara TEN para septiembre.
Redacción Yotele
La productora de 'Sálvame' volverá a la carga el próximo mes de septiembre con un nuevo programa de corazón tras el estrepitoso fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. Su abrupta salida de la cadena apenas dos meses después de su llegada no les ha dejado más alternativa que volver a TEN, el canal propiedad de Secuoya que gestiona Mediapro, donde ya lo intentaron con 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos', que apenas duró un trimestre, tras no superar en muchas de sus emisiones ni el 1% de share.
Ahora, preparan un magacín que seguirá la estela de los anteriores y que se llamará 'No somos nadie', según adelanta Poco pasa, la cuenta de Instagram gestionada por La Osa producciones. Se trata de una marca que popularizó Pablo Motos hace más de dos décadas con su exitoso morning show en M80 Radio y que fue el precursor de ‘El hormiguero'.
Sin embargo, hay dos rostros que se han mantenido firmes a esta compañía que han decidido desligarse por completo y para siempre: Chelo García-Cortes, en primer lugar. La veterana periodista ha rechazado una propuesta para incorporarse al nuevo formato, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Y por otro lado, Lydia Lozano, que también ha decidido emprender un nuevo camino profesional, lejos de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, como ha conocido este portal y adelanta Fórmula TV.
Según la información a la que ha tenido acceso YOTELE, ninguna de las dos han estado negociando con otras productoras o cadenas en firme hasta el día de hoy. Sí que, personas del sector que han conocido su salida definitiva del universo 'Sálvame', les han hecho saber a través de terceros, que tienen las puertas abiertas para trabajar tanto en Telecinco como en Antena 3.
Sí cabe destacar que YOTELE ha podido confirmar que Lydia Lozano ha dado por concluida su etapa en TVE tras el final de 'La familia de la tele' y no contempla en ningún caso unirse a 'DCorazón', que es el único espacio dedicado a la crónica social que se emite en la cadena pública.
