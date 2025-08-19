Ramón Espinar acusa a ‘En boca de todos’ de “dar gasolina a la extrema derecha” y David Aleman estalla en directo

El debate sobre los incendios que afectan a España derivó este martes en un momento muy tenso en ‘En boca de todos’. Ramón Espinar acusó en directo al programa que presenta Nacho Abad habitualmente, y que este mes conduce David Aleman, de “dar gasolina a la extrema derecha” con sus conexiones desde las zonas afectadas.

El exdirigente de Podemos criticó que el espacio de Cuatro dé voz a quienes denuncian falta de medios y ausencia de las instituciones. “Lo que hay que hacer es apostar por un sistema de prevención institucional. En lo que no estamos de acuerdo es en la demagogia y caldo de cultivo a la extrema derecha, por decir que a los pueblos se los está dejando a su suerte”, señaló Espinar.

Sus palabras generaron la reacción inmediata del presentador. “Nosotros estamos contando la realidad. Todos los vecinos con los que hemos hablado nos han dicho que están solos, que están abandonados, que como mucho había una brigada de tres bomberos. Se han tenido que jugar ellos la vida para apagar los incendios y para proteger sus casas”, respondió indignado Aleman.

El periodista recalcó además que su trabajo no tiene sesgo político. “Me da igual que esto sea del Gobierno central, del municipio en cuestión o de la Xunta. Me trae sin cuidado. Los vecinos están solos y nos lo están diciendo todos”, subrayó visiblemente molesto por la acusación.

Pese a la réplica de su compañero, Espinar insistió en que “las instituciones están trabajando a su máximo, después de una mala planificación”, y advirtió de que trasladar a la audiencia la idea de dejación por parte de los gobiernos “es una mala idea”. La discusión se zanjó con la emisión de un vídeo en el que varios vecinos de Ourense insistían en que no habían recibido ayuda en la lucha contra el fuego.