Muere Ricardo Medina, creador de 'Madrid directo' y 'España directo', a los 67 años

El periodismo español está de luto. Ricardo Medina, creador de programas tan emblemáticos como 'Madrid directo' y 'España directo', ha fallecido de forma repentina a los 67 años, según confirmó Telemadrid, cadena en la que desarrolló gran parte de su carrera y que ayudó a poner en marcha desde sus orígenes.

Medina fue el primer director de 'Madrid directo', programa que estrenó en 1993 y que se convirtió en una de las señas de identidad de Telemadrid, con un estilo de reporterismo en directo que marcaría escuela y sería adaptado en otras cadenas autonómicas.

Emilio Pineda, actual presentador del formato, lamentó su pérdida con un mensaje en redes sociales: "En shock. Así está hoy la familia de 'Madrid directo'. De forma inesperada nos ha dejado Ricardo Medina. Creador del formato y con el que tuve la suerte de trabajar después en 'España directo'. Día triste para la televisión y muy doloroso para sus familiares y amigos. Mi más sentido pésame".

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Medina comenzó su trayectoria internacional como corresponsal de la Agencia EFE en países como El Salvador, Guatemala, Haití, Ruanda, Sarajevo o durante la Guerra del Golfo. En 1987 pasó a dirigir el canal de noticias 24 horas de Puerto Rico y en 1989 regresó a España para sumarse al equipo fundador de Telemadrid, donde fue coordinador general de Informativos.