'El Cordobés' se va de la lengua y confirma la boda de su hija Alba: «Que sean felices que es lo importante»

Después del revuelo que levantó la filtración accidental de Elle sobre Rosalía (dejando entrever que su próximo álbum podría llegar en noviembre de 2025), ahora ha sido el turno de otra “indiscreción” que está dando mucho que hablar. En este caso no se trata de música, sino de boda: la de la influencer Alba Díaz Martín y su novio, el productor musical Marcos Terrones, conocido en el mundo artístico como Oddliquor.

La pareja lleva dos años de relación y para celebrarlo organizaron un viaje romántico a Bali. Un destino idílico que no solo les ha servido para desconectar, sino también para alimentar rumores. Durante la estancia, ambos acudieron a un taller de joyería donde se fabricaron unos anillos personalizados. Lo que a primera vista parecía un gesto bonito para conmemorar su aniversario se interpretó en redes como un posible compromiso.

El desliz en pleno directo

La chispa definitiva saltaba en el programa TardeAR, cuando el extorero Manuel Díaz "El Cordobés", padre de Alba, fue preguntado directamente por esos rumores de boda y consciente de la expectación sacaba el móvil para demostrar que habla con su hija a menudo hasta que llegó la frase que encendió todas las alarmas: “Papá, esto te va a encantar, tenemos que volver juntos. Tienes que venir tú con Virginia con un anillo y aprovechamos la boda los cuatro”.

El comentario desataba el caos en plató y los colaboradores entendieron aquellas palabras como una confirmación de que la boda estaba en marcha. Manuel, dándose cuenta del revuelo, se llevaba las manos a la cabeza y soltó un sincero «¡La que he liado!».

El torero no tardaba en matizar que ese mensaje no era auténtico y reconocía que lo había improvisado en el momento: “El mensaje no es real, el mensaje me lo acabo de inventar sobre la marcha. Tú has flipado, ¿a que sí?”.

Aunque Manuel Díaz recalcó que no tiene constancia de ningún enlace, también dejaba claro qué es lo que desea para su hija: que sea feliz y que, llegado el momento, viva una relación sana y duradera. Según sus propias palabras: “Ley de vida es que se casen, que sean felices que es lo importante, que vivan y que se respeten y se quieran”.

Un viaje con susto incluido

Más allá de la anécdota televisiva, Alba y Marcos también vivieron un momento complicado durante sus vacaciones. Al regresar de la isla de Lombok, el barco en el que debían viajar fue cancelado por el mal tiempo. Más tarde se enteraron de que en la ruta anterior habían fallecido tres personas y finalmente optaron por un trayecto alternativo que tampoco estuvo exento de tensión: se estropeó el motor, se fue la luz y la compuerta quedó bloqueada durante un rato.

La influencer, que narró la experiencia en redes sociales y restaba importancia al incidente asegurando que “peores cosas pasan en el mundo”. También aprovechó para agradecer a su pareja la calma y la seguridad que le transmite.