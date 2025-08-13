Antena 3 y Telecinco, casi en llamas: dos reporteras se ven atrapadas por el fuego mientras informaban en directo

La ola de incendios que arrasa distintas zonas de España ha puesto a prueba también a los periodistas que la cubren sobre el terreno. En apenas 24 horas, dos reporteras de Antena 3 y Telecinco vivieron momentos de gran tensión al verse sorprendidas por las llamas durante sus conexiones.

En León, la periodista de 'Informativos Telecinco' Noemí Bautista se encontraba grabando en uno de los puntos más afectados cuando el viento cambió de dirección y el fuego se aproximó a gran velocidad. En las imágenes, se escucha cómo avisa a su equipo con un “vámonos, vámonos” antes de abandonar la zona. Tras el susto, relató desde La Bañeza —donde se alberga a cientos de vecinos desalojados— la preocupación de los habitantes y la suspensión de los actos festivos por la gravedad de la situación.

Horas después, en Puercas (Zamora), Flavia Bertolini informaba para 'YAS Verano' de Antena 3 cuando un giro repentino del viento provocó la aparición de nuevos focos cerca de donde el equipo se encontraba preparado para salir en directo. La reportera explicó, visiblemente afectada, que fueron vecinos del pueblo quienes les ayudaron a salir, evitando que quedaran atrapados. “Gracias a vosotros estamos aquí”, dijo a sus rescatadores en plena conexión. La escena llevó a la presentadora Pepa Romero a intervenir desde el plató para recordarle la importancia de priorizar la seguridad por encima de cualquier imagen: “No tenemos que meternos en el fuego para informar. Lo primero es cuidaros, tú y el cámara”.

Tanto en León como en Zamora, las autoridades alertan de la dificultad de controlar las llamas debido a las rachas de viento y las altas temperaturas, mientras continúan los trabajos para proteger a la población y frenar el avance de los incendios.