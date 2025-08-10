Manuel 'El Cordobés' habla del tremendo susto que vivió su hija Alba Díaz en un barco en Indonesia

La hija del torero vivió una situación de auténtico terror a raíz de un fallo en uno de los barcos.

Alba Díaz y su pareja, el músico Marcos Terrones, vivieron un momento de auténtico caos durante su viaje a Indonesia. Al planear su regreso desde Lombok, les cancelaron el barco rápido por mal tiempo, y ella compartió en redes que "ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger, imaginaos mi cabeza", revelando el miedo paralizante que sintió.

Un viaje que casi acaba en Pesadilla

Forzados a improvisar, condujeron casi tres horas hasta el sur para tomar un ferry lento de seis horas hacia Bali. Lo que parecía un reemplazo seguro derivó en una verdadera odisea: al llegar al puerto, se rompió el motor, se fue la luz a causa de los golpes con el muelle y la compuerta no podía abrirse, dejándolos atrapados. La influencer narró que "estuvimos cuatro horas esperando a que nos sacaran de ahí", alerta sobre la angustia vivida tanto por adultos como niños y mayores a bordo del ferry.

La escena alcanzó niveles de horror visual: viajeros saltando al mar, escaleras de bambú improvisadas, tensión máxima. Alba y Marcos decidieron "ser listos y situarnos en la parte de delante, ayudamos a salir a los niños y ya salimos", mostrando un arrojo admirable en medio del caos.

La solución llegó finalmente con una irrupción de la policía local. Alba lo describió con un humor nervioso: "Nos sacó la policía, literalmente saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire... Me río por no llorar". Esa mezcla de tensión, alivio y humor es CUORE en estado puro.

Las palabras del padre

Ahora, viendo el revuelo (por el susto) que se había generado a raíz de la historia que relataba Alba, ha sido su padre, Manuel 'El Cordobés' quien se ha pronunciado para calmar las aguas.

Lo ha hecho en 'TardeAR', a quienes el torero ha agradecido "de corazón" que se interesaran por el estado de su hija. Eso sí, ha asegurado que Alba junto a su chico están pasando "unas vacaciones fantásticas", y como buena progenitora va mandando fotos de todo lo que hacen y los paraísos que están visitando.

En cuanto a lo ocurrido, Manuel aclara que finalmente no ha sido "nada alarmante", y que lo que ha sucedido es que "se ha escandalizado mucho". Se ve que lo que pasó fue que en el ferry "no se abría la puerta y tuvieron que sacarlos por delante", pero ha rematado diciendo que "son cosas que pasan y está todo bien".

También ha confesado que ese viaje en un principio "lo íbamos a hacer todos juntos" pero al final se torció la cosa y decidieron irse solos la parejita. Eso sí, no descarta que toda la familia viaje para Indonesia para verla, solo esperamos que no tengan que vivir un susto parecido.

