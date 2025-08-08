Finito de Córdoba confiesa el truco para conservarse a los 53: "Cuantos menos hidratos mejor, equilibro las grasas y los azúcares procuro no tomarlos"

﻿Juan Serrano Pineda, más conocido como Finito de Córdoba, lleva el nombre de la ciudad andaluza por bandera aunque nació en Sabadell. La relación es sencilla: creció en el barrio cordobés de El Arrecife y su delgadez de joven hizo que la gente le pusiera el apodo de “Finito”. Allí tomó la alternativa y allí sigue residiendo junto a su mujer: la presentadora Arancha del Sol.﻿

﻿Ahora, a punto de cumplir 34 años como matador de toros y con casi cuatro décadas de profesión si se suman sus años de novillero, acaba de conceder una extensa entrevista al diario El Mundo en la que ha repasado su vida, su trayectoria y sus opiniones sobre el presente del toreo y de la sociedad.

﻿En la charla Finito reconoce que existe “vida después de los ruedos en los platós de televisión”. Ha participado este año en el reality Bake Off, donde admite entre risas que el toreo “al natural” se le daba mejor que los fogones: “Siempre traté de cuidar la imagen taurina, pero está bien que la gente vea que, además de a un toro, me puedo enfrentar a un horno”﻿

﻿También habló de su experiencia indirecta en Supervivientes, visitando a su mujer: .“Es una campeona. Nos ha dado un ejemplo de vida. Estuve unas 12 horas visitándola y me bastó para comprobar a qué se enfrentaban”﻿

﻿El torero no esconde que su vida ha cambiado mucho desde las temporadas de más de 100 corridas: Asegura que sigue entrenando “de salón” y yendo al campo, pero lamenta que ya no lo llamen: “Me siento triste. La felicidad se busca por otro lado, pero a mí mi madre me parió torero, no toreo porque no me llaman”﻿.

﻿Reconoce haber sido generoso y rumboso con lo que ganaba: le gustaba invertir en moda, coches, hoteles y viajes, y asegura que hizo “a mucha gente feliz”. De ahorros,pocos: “Lo que ganaba me lo gastaba. No en vicios malos. Lo que no hubiera vivido con la edad que tenía, ¿iba a vivirlo ahora?”﻿

﻿A los 53 años Finito afirma que su buena forma física es “pura constitución” pero que, a partir de los 50, notó cambios: practica frontón, hípica y estiramientos diarios. y reconoce que “cuantos menos hidratos mejor, equilibro las grasas y los azúcares procuro no tomarlos, aunque soy muy goloso”﻿

﻿El futuro del toreo y la seguridad﻿

﻿Uno de los titulares más llamativos de la entrevista es su defensa de introducir protecciones en el traje de torear y lo compara con otros deportes: “Es increíble que los toreros no tengan protección en las piernas, ni la cabeza, ni el tórax. En MotoGP un piloto se pega una hostia a 300 km/h y se levanta como si nada porque se activan todos los airbags”﻿

Además de su relación con el toreo, habla de política, asegurando que detesta la corrupción “venga del partido que venga” y que la sociedad española tiene “demasiada paciencia”.

