Condiciones desiguales
Un exfinalista de 'MasterChef' denuncia privilegios de dos concursantes: “Justamente fueron los que quedaron primera y segundo”
Alberto Gras, de la octava edición, asegura que algunos aspirantes vivieron en un hotel con móvil y visitas mientras el resto permanecía aislado.
Carlos Merenciano
Alberto Gras, finalista de la octava edición de 'MasterChef', ha levantado polémica en TikTok al contar cómo fue, según él, la convivencia detrás de las cámaras. El cocinero ha descrito un aislamiento estricto para la mayoría de aspirantes, pero con excepciones que beneficiaron precisamente a los dos nombres que acabaron ocupando el podio.
En su relato, recuerda que los participantes residían en una mansión en las afueras de Madrid, sin acceso al teléfono y compartiendo habitación. “Llamábamos a la familia una vez a la semana durante cinco minutos y con alguien de producción delante”, explica. Sin embargo, sostiene que hubo “dos o tres personas” que, durante las primeras entregas, vivieron en un hotel, con móvil y visitas de familiares.
Gras no cita nombres, pero lanza una pista que apunta directamente a la ganadora y al segundo clasificado de la temporada: “Justamente fueron las dos personas que quedaron primera y segunda ese año”. Según afirma, la razón que se dio entonces fue que “no había espacio en la casa”. Cabe recordar que aquella edición la ganó Ana Iglesias y que Andy García quedó en segunda posición.
El exconcursante también describe el ritmo de trabajo: rodajes de lunes a viernes, clases de cocina los sábados y descanso los domingos. A mitad de temporada, la pandemia de COVID-19 obligó a detener las grabaciones y los concursantes que seguían en la competición permanecieron un mes más en la vivienda, esta vez con teléfono para grabar contenidos.
- Aluvión de convocatorias de empleo público para el Ayuntamiento de Córdoba: estas son todas las plazas
- La «gloria» que viven los vecinos del Sector Sur en su ‘Marbella Beach’
- Córdoba se prepara para las perseidas: estos son los mejores días y otras claves para ver las estrellas
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- Este es el pueblo más bonito de Córdoba (palabra de National Geographic)
- Emacsa pone en funcionamiento las cinco fuentes y el juego infantil de agua en el parque de la Arruzafilla
- Encuentran a un hombre de 54 años muerto en el interior de una vivienda en Fray Albino
- Roban todo el cableado eléctrico del estadio de San Eulogio a menos de dos semanas de su apertura