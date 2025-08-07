'Sueños de libertad' arrasa en las tardes, mientras la mañana de La 1 funciona a todo gas con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz

Las franjas de mañana y tarde fueron territorio dominado por Antena 3 y La 1. En la franja vespertina, 'Sueños de libertad' volvió a brillar con fuerza al firmar un excelente 15,7% de cuota, mientras que 'Malas lenguas' mejoró al alcanzar un notable 9,3% en La 1. En el otro extremo, 'La pirámide' mantuvo sus datos bajos con un 5%.

Por la mañana, La 1 también vivió una jornada positiva. 'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, marcó un destacado 18,9%, mientras que 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz y Adela González se quedó en un buen 13,8%. En comparación, 'Espejo público de verano' subió levemente hasta un 12,2% y 'Vamos a ver verano' bajó hasta un 10,2%.

Ya por la noche, 'El peliculón' de Antena 3 volvió a ganar con holgura. La comedia familiar 'A todo tren 2' lideró el prime time con un 12,3%. Telecinco apostó por 'El marido de mi hermana', que se quedó en un 7,3%. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' se desplomó hasta un 4,7%.

La 1, por su parte, no logró despegar en el horario estelar. '¿Algo que declarar?' se conformó con un 8,3% pese a comenzar a las 23:22h. Mejor resultado obtuvo el access prime time con 'Viaje al centro de la tele' (9,7%). En laSexta, el estreno de 'Imperio' obtuvo un discreto 4,3% y La 2 mantuvo su línea con 'Cifras y letras', que repitió un 6,6%.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 853.000 (9,8%)

Viaje al centro de la tele: 787.000 (9,5%)

¿Algo que declarar?: 445.000 (8,3%)

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos: 886.000 (10,2%)

El peliculón “A todo tren 2”: 769.000 (12,3%)

Telecinco

First Dates: 892.000 (10,4%)

Cine 5 estrellas “El marido de mi hermana”: 406.000 (7,3%)

laSexta

El intermedio: The very best: 390.000 (4,5%)

Imperio: 235.000 (4,3%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 285.000 (3,6%)

Viajeros Cuatro: 514.000 (5,9%)

Viajeros Cuatro: 314.000 (4,7%)

La 2

Cifras y letras: 313.000 (4,1%)

Cifras y letras: 549.000 (6,6%)

Documaster: 205.000 (2,7%)

LATE NIGHT

La 1

¿Algo que declarar?: 170.000 (7,7%)

Antena 3

Cine “Tengo ganas de ti”: 235.000 (8,7%)

Telecinco

El rey del mando: 154.000 (5,6%)

laSexta

Cine “Los cruzados del dragón”: 65.000 (3,2%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 161.000 (4,4%)

La 2

Ciencia forense: 84.000 (1,9%)

Ciencia forense: 83.000 (3,2%)

Festivales de verano: 17.000 (1%)

TARDE

La 1

Malas lenguas: 717.000 (9,3%)

Valle Salvaje: 723.000 (10,1%)

La promesa: 849.000 (12,9%)

La pirámide: 317.000 (5%)

Aquí la Tierra: 484.000 (7,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.238.000 (15,7%)

YAS verano: 764.000 (11,3%)

Pasapalabra: 1.464.000 (21,4%)

Telecinco

Tardear: 653.000 (8,8%)

El diario de verano: 600.000 (9,3%)

Agárrate al sillón: 624.000 (9%)

laSexta

Zapeando: 440.000 (5,6%)

Más vale tarde de verano: 424.000 (6,3%)

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM: 408.000 (5,4%)

Lo sabe, no lo sabe: 305.000 (4,7%)

La 2

Saber y ganar: 412.000 (5%)

Grandes documentales: 232.000 (3,2%)

Malas lenguas: 332.000 (5,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 322.000 (18,9%)

Mañaneros 360: 398.000 (13,8%)

Mañaneros 360: 709.000 (9,7%)

Antena 3

Espejo público verano: 285.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 759.000 (15,9%)

La ruleta de la suerte: 1.467.000 (21,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 198.000 (10,8%)

Vamos a ver verano: 264.000 (10,2%)

Vamos a ver más verano: 599.000 (9,7%)

laSexta

¿Quién vive ahí?: 6.000 (1%)

¿Quién vive ahí?: 24.000 (2,4%)

Aruser@s fresh: 161.000 (8,6%)

Al rojo vivo: 230.000 (6,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 28.000 (3,3%)

Alerta cobra: 16.000 (1,5%)

Alerta cobra: 30.000 (1,9%)

Alerta cobra: 43.000 (2,2%)

En boca de todos: 201.000 (6,9%)

La 2

That’s English: 3.000 (0,5%)

Inglés en TVE: 4.000 (0,6%)

Flash moda: 13.000 (1,6%)

Grandes especies de África: 10.000 (1%)

Naturaleza comestible: 18.000 (1,3%)

Un país para leerlo: 23.000 (1,3%)

Caminando sobre las olas: 27.000 (1,4%)

Caminando sobre las olas: 31.000 (1,6%)

El western de La 2 “Alambradas de violencia”: 51.000 (2,4%)

El cazador: 49.000 (1,8%)

El cazador: 121.000 (2,9%)

La pirámide: 111.000 (1,7%)

Saber y ganar: 175.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.894.000 (22,6%)

Telediario 1: 1.088.000 (12,9%)

Informativos Telecinco 15h: 866.000 (10,3%)

laSexta Noticias 14h: 570.000 (7,8%)

Noticias Cuatro 1: 445.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.597.000 (20,6%)

Telediario 2: 740.000 (9,5%)

Informativos Telecinco 21h: 697.000 (8,8%)

laSexta Noticias 20h: 405.000 (6,1%)

Noticias Cuatro 2: 267.000 (4%)

Matinal

Telediario matinal: 143.000 (17,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 137.000 (17,2%)

El Matinal (Telecinco): 103.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,4%), laSexta (4,9%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,7%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).