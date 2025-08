Almudena Ariza abandona Jerusalén y pone rumbo a nuevo destino como corresponsal de RTVE

Almudena Ariza concluye se etapa al frente de la corresponsalía de RTVE en Jerusalén. La periodista ha cubierto durante casi dos años la información de Oriente Próximo, marcada por la guerra entre Israel y Hamás.

Ha sido la propia Ariza la encargada de anunciarlo a través de sus redes sociales, desvelando su próximo destino y alertando de que seguirá pendiente de lo que pase en Gaza.

"Termina mi etapa como corresponsal en Jerusalén, después de casi dos años intensos cubriendo Oriente Medio. Han sido meses de trabajo profundo, de historias duras, complejas y necesarias. (...) Cubriré Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá. Aterrizo con ilusión... y con un recibimiento lleno de cariño por parte de mis compañeros: tarta, globos y sonrisas", escribía en su post.

"Pero no me desconecto de Gaza. Allí siguen muriendo, no solo bajo las bombas, sino de hambre. Es atroz. Inhumano. Y ocurre ante los ojos del mundo. Desde aquí seguiré denunciándolo, compartiendo los vídeos y testimonios que me llegan. Porque informar también es resistir", añade.

Y precisamente sobre Gaza irá su próximo proyecto, tal y como ha desvelado en su mensaje: "En septiembre estreno un pódcast sobre Gaza que aportará contexto y perspectiva, pero también mostrará lo esencial: esa franja donde conviven el exterminio sistemático y la entrega de quienes se juegan la vida por ayudar".