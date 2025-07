Sheila, Guardia Civil, sobre el acceso al cuerpo: "Mi entrevista no fue fácil. Tocaron todos los palos"

Cada vez son más las personas que se plantean ingresar en el cuerpo de la Guardia Civil. Las razones son muchas: la estabilidad laboral, el prestigio que supone formar parte de una institución con tanta historia, las oportunidades de promoción interna o el deseo de servir a la sociedad desde un lugar tan relevante como el de la seguridad pública.

Acceder al cuerpo no es tarea fácil a pesar de todo: a la dureza de las pruebas físicas, teóricas y psicotécnicas se suma también una de las fases más temidas por muchos opositores: la entrevista personal. Y es precisamente ahí donde se suelen tomar las decisiones más delicadas del proceso. Entender en qué consiste esta parte del examen y escuchar experiencias reales puede marcar una gran diferencia en la preparación.

En Formación Ninja (un canal centrado en la preparación de oposiciones) han publicado el testimonio de Sheila: una opositora que superó con éxito el proceso y que cuenta con todo detalle cómo vivió su entrevista personal. El vídeo es un extracto de su podcast y se ha convertido en una referencia para muchos aspirantes que buscan información de primera mano.

La entrevista personal: la prueba de fuego

Desde el primer momento supo que no sería sencillo: “Me estuvieron... que parecía que me estaban poniendo una prueba”. Fue la última entrevista del día, a las 12:30 del mediodía: “A mí me hicieron esperar como tres veces, diez minutos cada una, mientras veía que a los demás los iban llamando sin problema”.

La prueba fue tan intensa que llegó a sentirse señalada. Incluso uno de los entrevistadores le dijo, en tono provocador, ante una pregunta: “Sabes por qué lo sé? Porque mira, ahí arriba tenemos una cámara y vamos viendo mientras lo que vais haciendo”. Todo delante del resto de candidatos. Sheila recuerda ese momento con claridad: “Yo solo pensé: me ha tocado. A pillar por algún lado y a ponerte nerviosa”.

Durante la entrevista le preguntaron por su vida personal, amistades, infancia, relaciones... hasta por sus mascotas. “Me ha preguntado por todo”, dice entre risas. Pero incluso así, intentaron desestabilizarla con comentarios como: “¿Sabe usted que la entrevista está durando tanto por su culpa? Porque está usted muy inaccesible”. Ella, sin perder la compostura, respondía: “Discúlpeme de verdad si la imagen que le estoy dando es de inaccesible. No es la que pretendo dar”.

Uno de los momentos más delicados fue cuando le preguntaron si tenía alguna sanción administrativa. Sheila respondió con total sinceridad: “Yo puse que tenía una por alcoholemia. Me bebí dos, tres cervezas en una ocasión especial en el trabajo, pero iba con el estómago vacío... me notaba bien, pero me pilló la policía y di positivo”. Los entrevistadores no se lo pusieron fácil: “¿Se acuerda si fue la Guardia Civil o la local?”, le insistieron. “Mire usted, yo sé que la Guardia Civil no fue, pero no recuerdo si fue la local o nacional”.

En todo momento intentaron buscarle la contradicción, el fallo, la incoherencia. Pero Sheila se mantuvo firme, sin perder los nervios. La entrevista duró más de una hora, y aún al final, le lanzaron una última pregunta: “¿Me vas a ser sincera?”. Ella contestó que sí. “¿Cómo crees que ha sido la entrevista?”. Su respuesta: “Mal”. Y añadió: “Si de verdad la imagen que he dado es la que ustedes me han comentado, de inaccesible, de incoherente y tal... pues no es la imagen que yo soy. Los nervios me la han jugado un poco”.

Sheila cree que esa sinceridad fue clave: “Creo que les dejé ver que soy una persona que acepta las críticas. Humilde ante todo. Y creo que eso es lo que ellos quieren ver también mucho”. Antes de salir le dijeron algo que aún resuena: “Sepa usted que voy a tener muy en cuenta toda la entrevista, y sobre todo el espíritu de sacrificio que ha demostrado ante esta oposición”. Salió de la sala sin llorar, “orgullosa de mí”, pero con la cabeza llena de dudas. “Tú en ese momento te dejas llevar por todo lo demás y dices: jolín...”.