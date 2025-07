El músico de Córdoba que, con 70 años, ha dejado a Carlos Sobera sin palabras: “Eso si que es vestir, lo demás son tonterías, muy elegante”.

Carlos Sobera se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los presentadores más queridos de la televisión española. Su manera de conectar con los invitados (ya sean completos desconocidos o rostros famosos), su tono cercano y su carisma natural han sido claves para el éxito de formatos como 'First Dates'. Y no solo eso, sus reacciones espontáneas y genuinas son, muchas veces, lo que más engancha al espectador. Lo ha vuelto a demostrar recientemente con la llegada de un peculiar invitado al restaurante del amor.

Hace algunos programas, un músico de 70 años llamado Rafael y natural de Córdoba, hizo su entrada triunfal al restaurante, dejando a todos (incluido al propio Sobera) con la boca abierta. Su forma de vestir no pasó desapercibida, al punto que Carlos soltaba una frase que ya ha empezado a circular por redes: “Eso sí que es vestir, lo demás son tonterías, muy elegante”.

Seguro de sí mismo, Rafael se definía como una persona extrovertida, humanista y que no cree en la edad, sino en el espíritu. Y con ese enfoque vital llegaba a su cita con Pilar, una camarera de pisos de 54 años, procedente de Badajoz. Ella, que se considera muy moderna vistiendo, no quedaba especialmente impresionada al ver a su acompañante. De hecho fue bastante clara al respecto: “Físicamente no me ha gustado nada” y el bigote fue, aparentemente, otro punto en contra.

Así fue el encuentro de Rafael tras las palabras de Carlos Sobera

Durante la conversación, Rafael se mostró abierto y sincero. Comentó que “la soledad es una de las pocas compañeras que no me gustan” y que su deseo era compartir lo que queda de vida con alguien. Sin embargo, al enterarse de que él tenía 70 años, Pilar también confesó su preferencia por los hombres más jóvenes: “Cuando era más jovencita me gustaban los hombres más mayores y ahora que soy mayorcita me gustan más jóvenes”.

La cita no fue sencilla. Hubo momentos incómodos, especialmente cuando el músico expresó abiertamente su apetito sexual, comparándolo con el comer o el dormir. Aunque dijo que no lo consideraba esencial, sí lo veía como “algo básico en la vida”. Para Pilar, este enfoque fue demasiado directo: “Se puede hablar, pero no me ha gustado de la manera en la que me ha entrado”. La conversación sobre sexo no fue el problema, sino la forma.

Ambos comenzaron a lanzarse valoraciones no muy halagadoras. Rafael pensó que Pilar “parecía que tiene más edad de la que realmente tiene” y ella, por su parte, reconocía que se lo esperaba más joven físicamente. Incluso él le llegó a decir que la veía decaída: “Te veo triste, ¿tienes algún problema o algo? A mí me gustan mucho las auras y los noto rápido”.

La cita fue sincera, directa y sin filtros. Pero el esperado “feeling” no apareció. Al llegar el momento final Pilar lo tenía claro: no había conexión ni ganas de repetir. Y é por su parte coincidía: “Falta ese empuje del corazón”.