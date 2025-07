Primeras palabras de Manuel Díaz 'el Cordobés' sobre su separación de Virginia Troconis

Manuel Díaz, 'el Cordobés', y Virginia Troconis son sin duda una de las parejas más estables y conocidas de la crónica social española. Ambos han construido una relación basada en la complicidad y, a lo largo de toda su trayectoria, han demostrado de sobra ser un equipo sólido.

De hecho, recientemente Virginia Troconis salió en defensa de su esposo después de que algunos medios de comunicación insinuasen que el torero tenía problemas económicos. Por su parte, Manuel Díaz manifestó hace unos meses su intención de volver a casarse con Virginia y cumplir su sueño de disfrutar de una boda especial.

Proyectos de televisión

En los últimos tiempos, el diestro ha participado en el programa de televisión 'El Desafío', una experiencia que no ha dudado en calificar de "transformadora". "Ha sido la experiencia de mi vida en la pequeña pantalla", ha admitido Manuel Díaz, al tiempo que ha señalado que su actuación en el espacio le ha proporcionado una oportunidad de crecer como persona. "He aprendido lo importantes que son las personas y los sentimientos", ha añadido en una entrevista concedida a la revista '¡Hola!'

Durante el programa, el torero ha destacado por su empatía y su disposición para ayudar a los demás: "Siempre que alguien se sentía mal, ahí estaba para ayudar", ha asegurado.

Pero si en algo ha marcado 'El Desafío' a Manuel Díaz ha sido por empujarle a salir de su zona de confort. "En mi profesión ya tenía todo normalizado, pero este programa me ha sacado de mi rutina".

Aún a pesar de todas las ventajas que dice haber descubierto gracias al programa, el diestro confiesa haberse sentido "feliz al terminar una gala exitosa, llena de emociones y pruebas fantásticas" que le han llevado a disfrutar de la experiencia al 100%.

Manuel Díaz, 'el Cordobés', habla de su familia

Hace dos años que Manuel Benítez, su padre, lo reconoció oficialmente y, ahora, la relación entre ambos "es perfecta, como la de cualquier padre e hijo. Nos llamamos casi a diario", cuenta.

Sobre el resto de su familia, Manuel Díaz destaca a su esposa, Virginia Troconis, a quien ha definido como "la pieza clave del hogar". Para él, el papel de su mujer es fundamental y de ella resalta su fortaleza y su capacidad de superación. "Tiene una fuerza interior impresionante y sabe sobreponerse a todo", afirma el torero.

El diestro, ya retirado, también ha hablado sobre sus hijos en la entrevista. "Estoy muy orgulloso de ellos; tienen las ideas claras y cuentan con el apoyo tanto de su madre como con el mío", señala.

Acerca de su retirada de los ruedos, Manuel Díaz subraya que no ha experimentado un bajón emocional porque aún no ha tenido tiempo de pararse a pensar. Actualmente se mantiene muy ocupado con varios proyectos y, especialmemente, con su participación en el programa 'El Desafío', así que todavía no ha notado el frenazo en su actividad cotidiana.

Sus desplazamientos continuos, eso sí, le han obligado a tener que separarse en muchas ocasiones de su familia y, sobre todo, de Virginia, con quien no siempre puede acudir a los eventos o programas en los que está invitado. "Viajo constantemente a Madrid, a veces con Virginia y otras, solo. No paro de trabajar", ha destacado, al tiempo que ha señalado que en los últimos tiempos han sido 'El Desafío' y 'Mask Singer' los que más esfuerzo y dedicación le han exigido.