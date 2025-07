Edurne habla por primera vez sobre su separación: "Lo estoy llevando muy bien porque tengo bastante ayuda"

En uno de los conciertos recientes de Edurne, las cámaras de Europa Press pudieron hablar con David, su hermano, y se deshacía en elogios hablando de la cantante minutos antes del concierto: "Es un ejemplo a seguir, soy el hermano mayor y es un ejemplo a seguir".

Para David, Edurne es "maravillosa" y su cuñado, David de Gea, no se queda atrás porque le define como una persona "excepcional, fuera de serie, número uno y estrella mundial en todos los sentidos".

Y es que la ex jurado de Got Talent no para. Alrededor de un centenar de artistas participaron en una nueva edición de EQUAL, una iniciativa de Spotify, en colaboración con la asociación MIM (Mujeres en la Industria de la Música), donde lograron recaudar 57.000 euros destinados al apoyo formativo de mujeres en el sector de la producción musical.

En la segunda gala benéfica de este programa, celebrada en Madrid, han estado presentes artistas como Aitana, Edurne, Vanesa Martín, Judeline, Lola Indigo, Leire Martínez, Eva Amaral, Mala Rodríguez, Mar Lucas, La Chispa, Paula Cendejas, Naiara, Rozalén o Zahara.

Florencia

En plena alfombra, Edurne contó a Divinity cómo vivió sus primeras semanas en Florencia, Italia, ciudad a la que se ha mudado De Gea, quien fichó para el Fiorentina. "Lo estoy llevando muy bien porque tengo bastante ayuda, tengo unos padres maravillosos", señaló y halagó a sus progenitores quienes la ayudan a conciliar el trabajo y la vida personal lejos de donde se encuentra viviendo actualmente. "No me he mudado en sí, vuelvo a viajar, vuelvo a los aviones", aclaró a la hora de hablar de cómo será la dinámica entre ambos países y los momentos de separación entre ambos.. La pareja lleva años viajando y viviendo en diversos puntos del mapa europeo, es por ello que esta nueva mudanza no supone un problema para la pareja. Fue en 2011 que Edurne y De Gea se conocieron mientras vivían, no solo en países distintos, sino también en momentos profesionales diferentes. El futbolista llevaba una carrera en el Manchester United, mientras que la artista con proyectos musicales en España. A pesar de los viajes y las distancias, han salido adelante, han formado una familia junto a Yanay, su hija pequeña y son muy felices.

"David y yo estamos acostumbrados. Llevamos 14 años juntos, vivimos en Manchester mucho tiempo y yo no dejé de trabajar en España. Conocemos esta dinámica y nos va bien. Estoy acostumbrada", explicó pocos días atrás en una entrevista para 'Loc'. En plena gala, la autora de 'Amanecer', vuelve a aclarar este aspecto de su nueva vida profesional y personal a la distancia, algo que no supone una complicación.